طرح توسعه شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) سال آینده عملیاتی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی روز گذشته در بازدید میدانی از بخش‌های مختلف شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) از جمله برج مراقبت، ترمینال‌ها، پذیرش، سالن ترانزیت و… بازدید و در جلسه کارشناسی ضمن بررسی موضوعات مربوط به این شهر فرودگاهی، با مدیران و کارشناسان مذاکره و گفت‌وگو کرد.

وزیر راه و شهرسازی در حاشیه این بازدید بیان داشت: شهر فرودگاهی حضرت امام خمینی (ره) با هدف تبدیل به هاب هوایی منطقه ایجاد شد اما با وجود اقدامات انجام شده، با نقطه مطلوب فاصله دارد

وی خاطرنشان کرد: فرایند اجرایی طرح توسعه شهر فرودگاهی حضرت امام (ره) از ابتدای سال جدید آغاز شود تا در کمترین زمان فرودگاهی متفاوت‌تر و با ظرفیت بالاتر رقم بخورد.

بذرپاش ادامه داد: در حال حاضر ترمینال ۱ و ترمینال سلام مجموعاً ۱۲ میلیون نفر در سال ظرفیت دارد که با اجرای طرح توسعه به ظرفیت ۲۰ میلیون نفری می‌رسد.

وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: در راستای بهینه‌سازی ظرفیت‌های موجود، اقدامات مؤثری صورت گرفته است که سه رویداد بزرگ سفرهای نوروز و حج و اربعین ۱۴۰۲ را پوشش دهد.

افتتاح سیستم جدید یکپارچه سازی پذیرش مسافر

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به افتتاح سیستم بومی جدید یکپارچه سازی پذیرش مسافر اظهار امیدواری کرد: با اجرایی کردن طرح‌های جدید و اقدامات نرم افزاری، تأخیرها به حداقل زمان کاهش یابد و خاطراتی خوش برای مسافران رقم بزند.

وی ابراز امیدواری کرد: فرودگاه امام خمینی (ره) این ظرفیت را دارد که به هاب منطقه تبدیل شود.

در این بازدید که به همراهی مدیران صنعت هوانوردی وزیر راه و شهرسازی سیستم بومی دانش بنیان مدیریت پذیرش مسافر و اشتراک گذاری منابع سخت‌افزاری فرودگاهی را افتتاح کرد.

مدیریت ساده این سیستم بومی در فرودگاه به لحاظ تسهیل در استفاده، یکی از تفاوت‌های مشهود با نمونه‌های خارجی می‌باشد.

مهمترین مزیت استفاده از سیستم بومی دانش بنیان جدید یکپارچه سازی پذیرش مسافر، کنترل پذیرش مسافر برای پشتیبانی و مدیریت تیم فرودگاهی و آمار دقیق از جزئیات پذیرش مسافر، بار و… است که این امر به فرودگاه کمک می‌کند در مدیریت منابع خود، از منابع انسانی گرفته تا منابع مصرفی فرودگاه برنامه جامعی داشته باشد و سرانجام بهره‌برداری از این پروژه، موجب مدیریت هزینه‌های فرودگاهی خواهد بود.