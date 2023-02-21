دستگیری حفاران غیرمجاز آثار تاریخی در شهرستان دره شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد شریفی اظهار کرد: شب گذشته در پی گشت شبانه نیروهای یگان حفاظت ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان، باند حفاران غیرمجاز آثار تاریخی در شهرستان دره شهر به تعداد سه نفر با همکاری نیروهای انتظامی دستگیر شدند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام افزود: از متهمان آلات و ادوات حفاری شامل، بیل، کلنگ، طناب و … کشف و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی داده شدند.
شریفی خاطرنشان کرد: به استناد ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی هرگونه حفاری و کاوش به قصد بهدست آوردن اموال تاریخی فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیای مکشوفه به نفع وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کشور و ضبط آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم میشود.
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