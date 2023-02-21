برنامه پرسپولیس پس از مصدومیت دیاباته/ پریرا آماده بازی با سپاهان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس ظهر امروز آخرین تمرین خود را قبل از بازی با سپاهان در تهران برگزار می‌کند تا کاروان این تیم سپس راهی فرودگاه شود و برای مهم‌ترین تقابل مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال کشور آماده شود.

سرخپوشان پایتخت در حالی برای بازی با سپاهان اصفهان آماده می‌شوند که شیخ دیاباته وضعیت مبهمی برای این دیدار پیدا کرده است. مهاجم پرسپولیس در تمرین روز شنبه گذشته احساس درد کرد تا زیر نظر پزشکان قرار بگیرد. با این حال میزان آسیب دیدگی او خفیف تشخیص داده شده است تا در صورت نیاز کادر فنی دقایقی بازی کند.

یحیی گل محمدی که در دو دیدار گذشته تیمش در لیگ برتر تصمیم به حضور دو مهاجم گرفته بود با خروج شیخ دیاباته از ترکیب اصلی تصمیمی برای تغییر دوباره تاکتیک تهاجمی تیمش ندارد. آمادگی بالای «لئاندرو پریرا» احتمال حضور او همراه با عیسی آل کثیر در ترکیب سرخ‌ها در اصفهان را افزایش داده است اما اگر پریرا هم در ترکیب اصلی قرار نگیرد، امید عالیشاه زوج خط حمله پرسپولیس را تشکیل می‌دهد.

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و سپاهان اصفهان ساعت ۱۵ فردا چهارشنبه در ورزشگاه نقش جهان با حضور هواداران برگزار می‌شود.