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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۸:۵۳

تولیت حرم عبدالعظیم حسنی(ع):

گزارش های متعددی از وضعیت بد اقتصادی و افزایش فقر در ری داریم

گزارش های متعددی از وضعیت بد اقتصادی و افزایش فقر در ری داریم

ری- تولیت حرم عبدالعظیم حسنی(ع) گفت: گزارش های متعددی از وضعیت بد اقتصادی و افزایش فقر در ری داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی قاضی عسگر شامگاه دوشنبه در نشست مسئولین ارشد ری طی سخنانی گفت: همراهی مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن فرصت خوبی برای نظام اسلامی است که باید قدر آن را دانست.

تولیت حرم عبدالعظیم حسنی (ع) افزود: گزارش‌هایی که از مدارس و دانشگاه‌ها می‌رسد، نشان می‌دهد دشمن هنوز نسل جوان ما را رها نکرده و به دنبال دلسرد کردن فرزندان ما از انقلاب اسلامی است.

وی تاکید کرد: باید با روش‌های سنجیده به دنبال مقابله با نقشه‌های دشمن باشیم.

قاضی عسگر گفت: در راستای جهاد تبیین، باید اقدامات جدی صورت بگیرد و یک کارگروه در شهرستان ری برای این مهم باید تشکیل شود.

وی افزود: وضعیت اقتصادی این روزها بسیار سخت است و گزارش‌های زیادی از فقر مردم در شهرستان ری به دست ما رسیده و در پی آن، آسیب‌های اجتماعی به صورت گسترده پدیدار شده است.

کد مطلب 5714191

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