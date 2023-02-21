گزارش های متعددی از وضعیت بد اقتصادی و افزایش فقر در ری داریم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی قاضی عسگر شامگاه دوشنبه در نشست مسئولین ارشد ری طی سخنانی گفت: همراهی مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن فرصت خوبی برای نظام اسلامی است که باید قدر آن را دانست.
تولیت حرم عبدالعظیم حسنی (ع) افزود: گزارشهایی که از مدارس و دانشگاهها میرسد، نشان میدهد دشمن هنوز نسل جوان ما را رها نکرده و به دنبال دلسرد کردن فرزندان ما از انقلاب اسلامی است.
وی تاکید کرد: باید با روشهای سنجیده به دنبال مقابله با نقشههای دشمن باشیم.
قاضی عسگر گفت: در راستای جهاد تبیین، باید اقدامات جدی صورت بگیرد و یک کارگروه در شهرستان ری برای این مهم باید تشکیل شود.
وی افزود: وضعیت اقتصادی این روزها بسیار سخت است و گزارشهای زیادی از فقر مردم در شهرستان ری به دست ما رسیده و در پی آن، آسیبهای اجتماعی به صورت گسترده پدیدار شده است.
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