وقوع سه زمین لرزه در شهر دهدشت/ زلزله ۳.۶ ریشتری ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعات مرکز لرزه نگاری کشور، در ساعت ۳ و ۵۷ دقیقه بامداد سه شنبه، زمین لرزه ۳.۲ ریشتری شهر دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد را لرزاند.

عمق زمین لرزه ۷ کیلومتری زمین گزارش شد.

همچنین ساعت ۴ و ۵۹ دقیقه بامداد زمین لرزه دیگری در مقیاس ۳.۶ ریشتر و عمق ۱٠ کیلومتری زمین، مجدداً شهر دهدشت را لرزاند.

در ساعت ۷ و ۲۱ دقیقه صبح سه شنبه نیز زمین لرزه‌ای در عمق ۱٠ کیلومتری زمین و با مقیاس ۲.۶ ریشتر برای سومین بار این شهر را لرزاند و خوشبختانه خسارتی تاکنون گزارش نشده است.