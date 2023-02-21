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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۱:۵۰

بامداد سه شنبه به وقوع پیوست؛

وقوع سه زمین لرزه در شهر دهدشت/ زلزله ۳.۶ ریشتری ثبت شد

وقوع سه زمین لرزه در شهر دهدشت/ زلزله ۳.۶ ریشتری ثبت شد

یاسوج_ سه زمین لرزه شهر دهدشت در کهگیلویه و بویراحمد را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعات مرکز لرزه نگاری کشور، در ساعت ۳ و ۵۷ دقیقه بامداد سه شنبه، زمین لرزه ۳.۲ ریشتری شهر دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد را لرزاند.

عمق زمین لرزه ۷ کیلومتری زمین گزارش شد.

همچنین ساعت ۴ و ۵۹ دقیقه بامداد زمین لرزه دیگری در مقیاس ۳.۶ ریشتر و عمق ۱٠ کیلومتری زمین، مجدداً شهر دهدشت را لرزاند.

در ساعت ۷ و ۲۱ دقیقه صبح سه شنبه نیز زمین لرزه‌ای در عمق ۱٠ کیلومتری زمین و با مقیاس ۲.۶ ریشتر برای سومین بار این شهر را لرزاند و خوشبختانه خسارتی تاکنون گزارش نشده است.

کد مطلب 5714420

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