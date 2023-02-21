آمادگی ۲۵ راهدارخانه برای خدمت رسانی به مسافران نوروزی همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقی راد در ادامه گفت: این اداره کل برنامه ریزی های لازم را برای ارائه خدمات مطلوب به مسافران نوروزی در مجتمع‌های خدماتی رفاهی و راهدارخانه سطح استان را انجام داده است.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه همدان در گذرگاه عبوری استان‌های غربی کشور قرار گرفته است، از این رو اهمیت مجتمع‌های خدماتی رفاهی و راهدارخانه سطح استان برای استراحت کوتاه و رفع خستگی و خواب آلودگی مسافران نوروزی دو چندان می‌شود.

وی اظهار کرد: در همین راستا کارگروه ویژه‌ای نیز از دستگاه‌های نظارتی نظیر اماکن، تعزیرات، استاندارد، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، ستاد اقامه نماز و دانشگاه علوم پزشکی با مشارکت این اداره کل تشکیل شده است و اقدامات نظارتی خود را آغاز کرده‌اند که این نظارت‌ها تا پایان طرح نوروزی ادامه خواهد داشت.

صادقی راد تاکید کرد: گشت‌های ویژه ای نیز برای بازدید از وضعیت نمازخانه‌ها، رستوران‌ها، سرویس‌های بهداشتی، فروشگاه‌ها، راه دسترسی، فضاسازی مناسب، نظافت عمومی مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین راهی و رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی در نظر گرفته شده است که به صورت روزانه این موارد را رصد خواهند کرد.