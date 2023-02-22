ثبت نام هزار و ۹۵۰ نفر در دوره های سوادآموزی خراسان جنوبی

علیرضا موسوی نژاد در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استقبال از دوره‌های سوادآموزی در خراسان جنوبی بسیار مطلوب بوده است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به اینکه از ابتدای سال نزدیک هزار و ۹۵۰ سوادآموز در دوره‌های مختلف سوادآموزی ثبت نام کرده‌اند، بیان‌کرد: رویکرد ما در حوزه سواد آموزی بحث مردمی سازی آن است.

موسوی نژاد با تبیین برخی از برنامه‌های فرهنگی از ابتدای سال جاری در آموزش و پرورش و سطح مدارس، ادامه داد: اجرای طرح زنگ کتابخانه در ۶۵ دبستان و با مشارکت حدود چهار هزار دانش‌آموز دوره‌های اول و دوم ابتدایی از برنامه‌های انجام شده است.

وی افزود: این موضوع از این جهت برای ما مهم است که کتابخوانی در واقع نرم افزار توسعه فکری و تربیتی دانش آموزان است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به اینکه از دیگر برنامه‌ها اعزام دانش آموزان به اردوهای راهیان نور است، گفت: تاکنون ۱۸۴ دانش‌آموز دختر خراسان جنوبی به اردوهای راهیان نور اعزام شده‌اند که بی شک این اردوها نقش معنوی و تربیتی خواهد داشت.

موسوی نژاد اظهار کرد: در مجموع تا پایان سال جاری ۳۶۸ دانش‌آموز دختر و پسر به اردوهای راهیان نور جنوب کشور اعزام می‌شوند.