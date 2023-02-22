۵۵۰ کیلوگرم مواد مخدر و روانگردان در کرمانشاه امحا شد

به گزارش خبرنگار مهر، کیوان گل آوری ظهر چهارشنبه در حاشیه مراسم امحای مواد مخدر در شهرستان کرمانشاه، اظهار کرد: در این مراسم حدود ۵۵۰ کیلوگرم مواد مخدر و روانگردان که نتیجه زحمات دستگاههای کاشف در امر مبارزه با مواد مخدر به ویژه نیروهای انتظامی استان کرمانشاه است، امحا شد.
وی افزود: اجرای چنین برنامههای از اهداف و سیاستهای ستاد مبارزه با مواد مخدر است که در طول سال اجرا میشود.
سرپرست دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه تصریح کرد: یکی از مطالبات به حق مردم مبارزه قاطع با مواد مخدر از مرحله تولید، قاچاق، کشف تا امحا است و همچنین سایر برنامههای این دبیرخانه در حوزههای پیشگیری، درمان و صیانت از بهبود یافتگان است.
گل آوری بیان کرد: برخی از انواع مواد مخدر کاربرد دارویی داشته و این مواد تحت نظارت به مراکز تولید دارو واگذار میشود.
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