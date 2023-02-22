پروژه «استکر ریکلایمر» کارخانه صبا فولاد خلیج فارس افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور دکتر نعمت الله ترکی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، دکتر علیرضا زمان پور مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (هلدینگ صبا انرژی)، مهندس رضا مدرس معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان، دکتر احسان دشتیانه مدیرعامل شرکت صبا فولاد خلیج فارس و معاونین و مدیران این شرکت، پروژه «استکر ریکلایمر» انتقال مواد اولیه از طریق نوار نقاله MF۰۳ جهت تغذیه مخزن روزانه خط تولید کارخانه صبا فولاد خلیج فارس به بهره برداری رسید.

هدف از اجرای این پروژه، انباشت و برداشت گندله به صورت مکانیزه است که با سرمایه گذاری شش میلیون یورو در زمینی به مساحت ۳۵ هزار متر مربع و با ظرفیت ۱۵۰۰ تن بر ساعت و میزان اشتغال آفرینی مستقیم برای ۲۰ نفر اجرایی شد.

از جمله ویژگی های این پروژه می توان به انباشت و برداشت یکنواخت، استفاده بهینه از کل فضای موجود پارک، زیبا سازی دپوهای و محیط انباشت و برداشت، سرعت عمل در انباشت و برداشت متریال، جلوگیری از آسیب زدگی به محیط زیست، اشاره کرد.

بالا بردن سطح کیفیت انباشت و برداشت، جلوگیری از آسیب های زیست محیطی (گرد و غبار و نشتی های مختلف)، حذف هزینه های اضافی انباشت و برداشت و بهره مندی ایمنی پرسنل در هنگام انباشت و برداشت نیز از مزایای طرح به شمار می رود.

شایان ذکر است؛ صبا فولاد خلیج فارس از شرکت های زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (هلدینگ صبا انرژی) و اولین تولید کننده بریکت گرم (HBI) در ایران با ظرفیت تولید یک و نیم میلیون تن در سال محسوب می شود.

برخورداری از مزیت های مهمی همچون قرارگیری در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس و بهره مندی از زیرساخت های مناسب این منطقه، نزدیکی به راه آهن، دسترسی به بنادر مهم کشور و آب های آزاد، برخورداری از امکانات حمل و نقل جاده ای و نزدیکی به معادن سنگ آهن و گندله سازی، صبا فولاد را در زمره صنایع با بهره وری بالا قرار داده و به تولیدکننده ای استراتژیک در زمینه صنعت فولاد برای کشورمان تبدیل کرده است.