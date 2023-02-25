به گزارش خبرنگار مهر، رضا ثقتی صبح شنبه در شورای فرهنگ عمومی گیلان، اظهار کرد: آموزش نماز، قرآن و معارف اسلامی باید از پایه و سنین کودکی به افراد آموزش داده شود.

وی با اشاره به راه اندازی بنیاد فرهنگی میرزا کوچک خان جنگلی در گیلان، افزود: با راه اندازی این بنیاد، اندیشه‌ها و تفکر میرزا کوچک خان جنگلی برای مردم به صور مختلف تبیین می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با اشاره به اهمیت و جایگاه عفاف و حجاب و نقش دستگاه‌ها در این بخش، بیان کرد: دستگاه‌های متولی گزارش عملکردشان را در حوزه عفاف و حجاب به شورای فرهنگ عمومی ارائه دهند.

ثقتی با اشاره به تشکیل کمیسیون محوری شورای فرهنگ عمومی گیلان، اضافه کرد: راه اندازی کمیسیون آموزش، شبکه تبلیغ و آموزش عالی از محوری ترین بخش‌های شورای فرهنگ عمومی گیلان است.

وی از برپایی محافل قرآنی شعبانیه در ۱۱ شهر گیلان خبر داد و اضافه کرد: اختتامیه این برنامه‌ها در مصلی رشت پس از اجرای محافل ده گانه برگزار می‌شود.