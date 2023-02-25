به گزارش خبرنگار مهر، عباس شعبانی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در مراسم افتتاح تقاطع غیر هم‌سطح شهید آوینی با بیان اینکه در تهران حدود ۷۰۰ کیلومتر راه اضافه وجود دارد گفت: در گام اول و در سال ۱۴۰۰ تقریباً ۶ پروژه در دستور کار قرار گرفت و این پروژه‌ها در سال ۱۴۰۱ به تعداد ۱۸ مورد رسید.

وی ادامه داد: این پروژه ۲۵ کیلومتر از راه مردم را کوتاه می‌کند و در کاهش مصرف سوخت نیز تأثیر بسزایی دارد.

شعبانی با اشاره به افتتاح بزرگراه شهید بروجردی گفت: بزرگراه شهید بروجردی که ۹۰ درصد آن تکمیل شده است و قول داده بودیم که امسال بزرگراه شهید بروجردی را افتتاح کنیم اما معارض‌های آن مانع اتمام پروژه شدند و سعی می‌کنیم در بهار سال آینده پروژه را پیش ببریم.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران با اشاره به آسفالت اتوبان‌ها تهران گفت: امسال ۳۰ درصد تخریب بیشتر آسفالت داشتیم اما تا پایان تیر سال آینده برای ۱۲ بزرگراه تهران حجم ۳۰۰ هزار تنی آسفالت انجام می‌شود.

وی گفت: بنا داریم تا پایان سال ۱۰۰ پروژه را به افتتاح برسانیم که ۴۴ مورد آنها انجام شده است و عدد این پروژه‌ها ۵ هزار میلیارد تومان است.