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۶ اسفند ۱۴۰۱، ۱۰:۳۹

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران مطرح کرد؛

افزایش ۳۰ درصدی تخریب آسفالت اتوبان‌های تهران در سال جاری

افزایش ۳۰ درصدی تخریب آسفالت اتوبان‌های تهران در سال جاری

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران گفت: امسال ۳۰ درصد تخریب بیشتر آسفالت داشتیم اما تا پایان تیر سال آینده برای ۱۲ بزرگراه تهران آسفالت ریزی ۳۰۰ هزار تنی انجام خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس شعبانی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در مراسم افتتاح تقاطع غیر هم‌سطح شهید آوینی با بیان اینکه در تهران حدود ۷۰۰ کیلومتر راه اضافه وجود دارد گفت: در گام اول و در سال ۱۴۰۰ تقریباً ۶ پروژه در دستور کار قرار گرفت و این پروژه‌ها در سال ۱۴۰۱ به تعداد ۱۸ مورد رسید.

وی ادامه داد: این پروژه ۲۵ کیلومتر از راه مردم را کوتاه می‌کند و در کاهش مصرف سوخت نیز تأثیر بسزایی دارد.

شعبانی با اشاره به افتتاح بزرگراه شهید بروجردی گفت: بزرگراه شهید بروجردی که ۹۰ درصد آن تکمیل شده است و قول داده بودیم که امسال بزرگراه شهید بروجردی را افتتاح کنیم اما معارض‌های آن مانع اتمام پروژه شدند و سعی می‌کنیم در بهار سال آینده پروژه را پیش ببریم.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران با اشاره به آسفالت اتوبان‌ها تهران گفت: امسال ۳۰ درصد تخریب بیشتر آسفالت داشتیم اما تا پایان تیر سال آینده برای ۱۲ بزرگراه تهران حجم ۳۰۰ هزار تنی آسفالت انجام می‌شود.

وی گفت: بنا داریم تا پایان سال ۱۰۰ پروژه را به افتتاح برسانیم که ۴۴ مورد آنها انجام شده است و عدد این پروژه‌ها ۵ هزار میلیارد تومان است.

کد مطلب 5718384
مهشید جعفری معظم

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