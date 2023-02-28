کبدی در ایران و آذربایجان غربی توسعه قابل توجهی داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سرور رانا عصر سه‌شنبه در آئین افتتاحیه دومین دوره مسابقات کبدی قهرمانی جوانان جهان در سالن ۶ هزار نفری غدیر ارومیه با بیان اینکه حضور در جمع مردم ورزش دوست آذربایجان غربی افتخار آمیز است، افزود: به فدراسیون کبدی ایران و مسئولان شهر ارومیه برای برگزاری این مسابقات تبریک می‌گویم.

وی اضافه کرد: خیلی خوشحال هستم که این مسابقات در ایران و شهر ارومیه برگزار می‌شود زیرا ورزش دوستی مردم منطقه زبانزد است.

سرور رانا با اشاره به اینکه کبدی هم در ایران و آذربایجان غربی توسعه قابل توجهی داشته است، ادامه داد: بازیکنان بزرگی از این استان در مسابقات مختلف کبدی حضور دارند و افتخار آفرینی می‌کنند.

معاون سیاسی، اجتماعی استاندار آذربایجان غربی هم در این آئین گفت: ورزش در این سرزمین پیشینه‌ای افتخار آمیز دارد و جوانان این سرزمین بارها و بارها باعث اهتزاز پرچم ایران در عرصه‌های بین‌المللی شده‌اند.

رضا ابراهیمی ادامه داد: میزبانی از کبدی کاران جوان مایه مباهات ماست و امیدواریم بتوانیم میزبان خوبی باشیم و توانمندی‌های این منطقه را به منصه ظهور برسانیم.

وی افزود: کبدی در ورزش این استان جایگاه ویژه‌ای دارد و تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست تا رشته کبدی در استان توسعه یابد.

در این آئین تیم‌های شرکت کننده رژه رفته و برنامه‌های فرهنگی مختلفی برگزار شد.

رقابت‌های کبدی قهرمانی جوانان جهان با حضور ۱۲ کشور از سه قاره آسیا، آفریقا و اروپا به میزبانی شهر ارومیه از امروز آغاز شده و تا سیزدهم اسفند هم ادامه دارد.

امروز سه شنبه همچنین تیم ملی کبدی جوانان جمهوری اسلامی ایران در اولین دیدار خود در جام جهانی جوانان با نتیجه ۶۲ بر ۲۵ چین تایپه را شکست داد.

دیدار ۲ تیم ملی کبدی ایران و چین تایپه از ساعت ۱۹ در سالن ۶ هزار نفری غدیر ارومیه به میدان رفتند که در پایان تیم ملی ایران با ارائه یک بازی مقتدرانه مقابل حریف به برتری رسید.

در این رقابت تیم ملی جمهوری اسلامی ایران در نیمه نخست با نتیجه ۲۵ بر ۱۵ پیروز شد و در نیمه دوم هم بر این برتری خود افزود.

تیم ملی جمهوری اسلامی ایران فردا چهارشنبه از ساعت ۱۸ به مصاف اوگاندا خواهد رفت.

پیش از این دیدار هم تیم‌های پاکستان و نپال به مصاف هم رفتند که طبق پیش بینی‌ها تیم پاکستان ۶۱ بر ۴۱ به برتری رسید.