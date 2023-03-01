به گزارش خبرنگار مهر، سمیه اسمعیلی بعد از ظهر چهارشنبه در آئین اختتامیه هفتمین کنگره بینالمللی شعر ایثار که در سالن شهدای گمنام دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) برگزار شد، اظهار کرد: تجلی اعتقادات دینی، فرهنگی و مذهبی هر ملتی را باید در ادبیات آن ملت جستجو کرد.
وی افزود: آثار ادبی شاعران و نویسندگان بعد از انقلاب جلوههای بینظیر رشادت و شجاعت جوانان این مرز و بوم را متجلی کرد و امروز شاهد نگاهی متفاوت به فرهنگ و ادبیات ایران اسلامی هستیم.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین بیان کرد: هر فعالیتی در قالب هنر جا بگیرد ماندگاری زیادی دارد و زبان هنر و شعر بهترین ابزار برای انتقال پیام ایثار و شهادت خواهد بود.
وی تصریح کرد: این کنگره فرصتی است تا توانمندیهای جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی در عرصههای مختلف را با زبان هنر و شعر به رخ جهانیان بکشانیم.
اسمعیلی بیان کرد: فراخوان این کنگره از اول دی ماه با دعوت از فرهیختگان فارسیزبان و همچنین شاعران گرانقدر متعهد به ارزشهای الهی و انسانی در زبانهای عربی، اردو و انگلیسی آغاز شد.
وی تاکید کرد: یک هزار و ۲۳۶ اثر از شاعران داخلی و همچنین کشورهایی همچون لبنان، عراق، سوریه، هندوستان، تاجیکستان، یمن، پاکستان و افغانستان به دبیرخانه کنگره ارسال شد.
اسمعیلی یادآور شد: عصر شعر دانشجویی، یادواره سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، بزرگوار، شب شعر «خاتم سلیمانی ۲» محفل شعر شاعران با حضور شعرای بینالمللی و ملی در حسینیه امینیهای قزوین و محفل شعر دانشآموزی و فرهنگی با مشارکت فعال آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری رشد از جمله برنامههای جانبی این کنگره بوده است.
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