تمهیدات شهرداری شهرکرد برای ساماندهی دستفروشان ایام نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، مرجان دادایی ظهر شنبه در جلسه ساماندهی دستفروشان سطح شهر ویژه ایام نوروز با اشاره به رایزنی جهت استفاده از املاک سایر دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی جهت استقرار دستفروشان در این محل اظهارداشت: رایزنی‌های لازم با مسئولین مربوطه در حال انجام است.

وی از اتاق اصناف خواست جهت راه اندازی بازارچه‌هایی ویژه شب عید همکاری لازم را با شهرداری شهرکرد داشته باشد.

دادایی، درخصوص صدور مجوز جهت استقرار دستفروشان در خیابان‌های ملت و سعدی افزود: مجوز برای افرادی که زمین‌های شخصی اجاره کردند به شرط عدم سدمعبر در پیاده رو صادر می‌شود.

وی اضافه کرد: در ایام پایانی سال باتوجه به اوج ترافیک، محدودیت‌های ترافیکی از خیابان ملت حدفاصل میدان ۱۲ محرم تا چهارراه بازار و خیابان ۱۲ محرم حدفاصل چهارراه فصیحی تا میدان ۱۲ محرم اعمال می‌گردد.

علی ایزدی رئیس سازمان ساماندهی مشاغل و فراورده‌های کشاورزی شهرداری شهرکرد نیز در ادامه جلسه گفت: ۱۵ غرفه عرضه میوه شب عید در ۳ محل پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: همچنین یکشنبه بازار از ۱۵ اسفندماه تا پایان سال جاری به صورت دائمی دایر و فعال می‌باشد.