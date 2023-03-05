  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۴ اسفند ۱۴۰۱، ۲۰:۴۹

دوره عمومی سواد رسانه‌ای ویژه مداحان کرمانشاهی برگزار می‌شود

دوره عمومی سواد رسانه‌ای ویژه مداحان کرمانشاهی برگزار می‌شود

کرمانشاه- دوره عمومی سواد رسانه‌ای ویژه مداحان کرمانشاهی با ارائه گواهی نامه معتبر برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دوره عمومی سواد رسانه‌ای ویژه مداحان کرمانشاهی همراه با اعطای گواهی‌نامه به همت سازمان بسیج مداحان و هیئت‌های مذهبی برگزار و فراخوان حضور علاقه‌مندان در این دوره در کرمانشاه اعلام شد.

سرفصل‌های این دوره شامل رسانه‌ها، سواد رسانه‌ای و اصول آن، رژیم مصرف رسانه‌ای، الگوی مصرف رسانه، آداب مصرف رسانه و خانواده، آسیب‌های مصرف رسانه و تفاوت رسانه جمعی با اجتماعی است.

در این دوره محمد جوادی، کارشناس ارشد فرهنگ و ارتباطات و نواب همتیان، کارشناس علوم ارتباطات به ارائه نکات محوری می‌پردازند.

زمان برگزاری این دوره تا ۲۹ اسفندماه اعلام شده و علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و حضور در دوره یاد شده می‌توانند از طریق https://lms.nasraa.ir/IdeaPortal /ClassRegister/۱۰۳۹۹۵ اقدام کنند.

کد مطلب 5726014

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه