به گزارش خبرنگار مهر، دوره عمومی سواد رسانهای ویژه مداحان کرمانشاهی همراه با اعطای گواهینامه به همت سازمان بسیج مداحان و هیئتهای مذهبی برگزار و فراخوان حضور علاقهمندان در این دوره در کرمانشاه اعلام شد.
سرفصلهای این دوره شامل رسانهها، سواد رسانهای و اصول آن، رژیم مصرف رسانهای، الگوی مصرف رسانه، آداب مصرف رسانه و خانواده، آسیبهای مصرف رسانه و تفاوت رسانه جمعی با اجتماعی است.
در این دوره محمد جوادی، کارشناس ارشد فرهنگ و ارتباطات و نواب همتیان، کارشناس علوم ارتباطات به ارائه نکات محوری میپردازند.
زمان برگزاری این دوره تا ۲۹ اسفندماه اعلام شده و علاقهمندان برای ثبتنام و حضور در دوره یاد شده میتوانند از طریق https://lms.nasraa.ir/IdeaPortal /ClassRegister/۱۰۳۹۹۵ اقدام کنند.
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