به گزارش خبرنگار مهر، دوره عمومی سواد رسانه‌ای ویژه مداحان کرمانشاهی همراه با اعطای گواهی‌نامه به همت سازمان بسیج مداحان و هیئت‌های مذهبی برگزار و فراخوان حضور علاقه‌مندان در این دوره در کرمانشاه اعلام شد.

سرفصل‌های این دوره شامل رسانه‌ها، سواد رسانه‌ای و اصول آن، رژیم مصرف رسانه‌ای، الگوی مصرف رسانه، آداب مصرف رسانه و خانواده، آسیب‌های مصرف رسانه و تفاوت رسانه جمعی با اجتماعی است.

در این دوره محمد جوادی، کارشناس ارشد فرهنگ و ارتباطات و نواب همتیان، کارشناس علوم ارتباطات به ارائه نکات محوری می‌پردازند.

زمان برگزاری این دوره تا ۲۹ اسفندماه اعلام شده و علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و حضور در دوره یاد شده می‌توانند از طریق https://lms.nasraa.ir/IdeaPortal /ClassRegister/۱۰۳۹۹۵ اقدام کنند.