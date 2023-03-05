به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز عصر یکشنبه در مراسم افتتاح ساختمان اداری دادگاه عمومی و شورای حل اختلاف بخش آب پخش اظهار داشت: در راستای توسعه زیرساختهای قضائی در استان بوشهر اقدامات خوبی صورت گرفته است.
وی اضافه کرد: تلاش شده تا با ایجاد زیرساختهای مناسب، شرایط خوبی برای ارائه خدمات مناسب به مردم فراهم شود و در این راستا شاهد افتتاح و بهرهبرداری از طرحهای خوبی در سطح استان هستیم.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر دسترسی بهتر مردم به خدمات را بسیار مهم دانست و افزود: باید تلاش کنیم که پروندهها در سریعترین زمان بررسی و
مهرانگیز گفت: محیط فیزیکی مناسب مراجع قضائی از جمله دارا بودن ساختمان مناسب جهت مراجعه و دسترسی بهتر حق مردم و ارباب رجوع است و باید رعایت شود.
وی با اشاره به مشکل مردم آبپخش در زمینه اسناد زمینها و منازل مسکونی بیان کرد: با تلاش و پیگیری مستمر و مجدانه نماینده دشتستان در مجلس و همکاری دیگر مسئولان استانی و شهرستانی شاهد اقدامات خوبی در این زمینه هستیم.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر تاکید کرد: مشکلات در این زمینه تا حدودی رفع شده و تلاش داریم که هر چه سریعتر این موضوع حل شود و شاهد دریافت اسناد اراضی مسکونی مردم آبپخش باشیم.
وی با اشاره به درخواستهای مردم آبپخش برای استقرار نمایندگی ثبت اسناد و املاک در این شهر افزود: مکاتبات لازم را در این زمینه انجام خواهیم داشت و امیدواریم شاهد تحقق این مطالبه باشیم.
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