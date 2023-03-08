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۱۷ اسفند ۱۴۰۱، ۱۸:۳۱

رئیس اداره حفاظت محیط زیست لنگرود خبر داد؛

مجروح شدن محیط بان لنگرودی در درگیری با صیاد غیرمجاز

مجروح شدن محیط بان لنگرودی در درگیری با صیاد غیرمجاز

لنگرود- رئیس اداره حفاظت محیط زیست لنگرود از مجروح شدن محیط بان لنگرودی در درگیری با صیاد غیر مجاز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جهش اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مقابله صید غیرمجاز ماهیان مهاجر در رودخانه‌های لنگرود مأموران یگان حفاظت به مناطق مورد نظر اعزام شدند.

وی ادامه داد: مأموران یگان حفاظت این شهرستان هنگام جمع آوری تورها و قلاب‌های ماهیگیری غیرمجاز در محدوده سد لاستیکی گالشکلام و رادارکومه این شهرستان مورد هجوم صاحبان این تورها قرار گرفته و یکی از محیط بانان با سلاح سرد این صیادان غیرمجاز مجروح شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست لنگرود تصریح کرد: متخلف دستگیر و به مقامات قضائی تحویل داده شد.

کد مطلب 5728628

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