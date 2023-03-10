طرح کالابرگ الکترونیکی در کرمانشاه در حال اجرا است

مختار احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح کالابرگ الکترونیک به عنوان یک طرح موفق طی ماه‌های گذشته در چهار استان کشور شامل هرمزگان، قزوین، مرکزی و گیلان اجرا و سپس برای اجرای سراسری ابلاغ شد.

وی افزود: در این طرح خانواده‌هایی که یارانه معیشتی دریافت می‌کنند، می‌توانند از ابتدای ماه هنگام خرید از فروشگاه‌های زنجیره‌ای متصل به شبکه ملی اعتبار یارانه خود را مصرف کنند.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه تصریح کرد: افراد می‌توانند با استفاده از یارانه معیشتی خود مبالغ ۱۰ کالای اساسی را شامل برنج، شیر، پنیر، روغن و… را پرداخت کنند.

احمدی بیان کرد: در مرحله نخست فروشگاه‌های زنجیره‌ای به شبکه ملی اعتبار متصل شده‌اند و سایر فروشگاه‌ها نیز می‌توانند با مراجعه به ادارات صمت شهرستانی نسبت به ثبت تقاضا برای اتصال به این سامانه اقدام کنند.

وی خاطر نشان کرد: در صورت عدم استفاده از این مزیت افراد می‌توانند در پایان ماه یارانه خود را به صورت نقدی دریافت کنند.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه گفت: خانوارهایی که یارانه دریافت می‌کنند برای مشاهده میزان اعتبار، فهرست کالاها و فروشگاه‌های مشمول طرح ملّی کالابرگ الکترونیک کد دستوری #۲۸*۷۸۸* را از طریق شماره همراه سرپرست خانوار، شماره‌گیری و یا به درگاه اینترنتی shoma.sfara.ir مراجعه کنند.