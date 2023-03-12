سید حسین موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هر ساله در روز چهارشنبه‌سوری شاهد وقوع حوادث و اتفاقات تلخی در نقاط مختلف هستیم که باید آمادگی لازم را داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه برخی افراد به جای اجرای آئین و رسم‌های تاریخی اقدام به کارهای خطرناک می‌کنند اضافه کرد: این کارها گاهاً باعث بروز حوادثی برای این افراد یا دیگران می‌شود.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بیان کرد: اورژانس بوشهر برای حوادث احتمالی چهارشنبه سوری آماده است.

وی با اشاره به اینکه در چهارشنبه‌سوری سال قبل شاهد افزایش حوادث بودیم اضافه کرد: سال گذشته شاهد افزایش آسیب‌ها بودیم و ۲۰ مورد حوادث نیاز به اقدامات ویژه درمانی پیدا کردند.

موسوی خاطرنشان کرد: آسیب‌ها ۶۰ درصد از ناحیه دست، ۱۰ درصد سر و گردن، ۱۰ درصد آسیب چشمی و ۲۰ درصد قفسه سینه بود.

وی بیان کرد: ۹۰ درصد مصدومان حوادث چهارشنبه سوری پارسال را آقایان و ۱۰ درصد را بانوان تشکیل می‌دادند.