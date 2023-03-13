دستورالعمل ثبت نام آزمون استعدادهای درخشان ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دستورالعمل آزمون‌های ورودی پایه‌های هفتم و دهم مدارس استعدادهای درخشان سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ شد.

بر اساس این گزارش، دستورالعمل آزمون‌های ورودی پایه‌های هفتم و دهم مدارس استعدادهای درخشان، با شماره ۴۷۳/۴۶۰ در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ به منظور شناسایی و جذب دانش‌آموزان صاحب استعداد برتر، جهت ادامۀ تحصیل در دبیرستان‌های استعدادهای درخشان، به ادارات کل آموزش وپرورش استان‌ها ابلاغ شد.

زمان ثبت نام: از روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ تا روز جمعه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۵

زمان برگزاری آزمون ورودی پایه هفتم: رأس ساعت ۹ صبح روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱

زمان برگزاری آزمون تکمیل ظرفیت پایه دهم: رأس ساعت ۹ صبح روز جمعه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۲

برای ثبت نام به درگاه اینترنتی my.medu.ir مراجعه کنید.

برای دریافت دفترچه راهنما و شرایط شرکت در آزمون به لینک زیر مراجعه کنید.