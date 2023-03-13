آمادگی بانک ملی برای افتتاح حساب وکالتی خرید خودروی داخلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک آمادگی دارد با آغاز طرح خرید خودروهای داخلی، نسبت به انجام فرایند بانکی مربوطه برای افتتاح حساب وکالتی متقاضیان به صورت غیرحضوری اقدام کند. متقاضیان می‌توانند تا پایان وقت اداری روز سه شنبه ۲۳ اسفندماه با مراجعه به آدرس اینترنتی https://firoozeh.bmi.ir نسبت به وکالتی کردن حساب خود اقدام کنند.