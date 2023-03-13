پرداخت معوقات حقوق معلمان خرید خدمات تا قبل از پایان سال

به گزارش خبرگزاری مهر، سید امیر شوشتری اظهار کرد: از ابتدای آغاز سال تحصیلی جاری تا کنون ۲ ماه حقوق این گروه از معلمان از سوی آموزش و پرورش پرداخت شد و ۲ ماه دیگر نیز باید از سوی مؤسسان مدارس خرید خدمات استان پرداخت می‌شد که متأسفانه به تعهد خود در این زمینه عمل نکرده‌اند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی با بیان این که مؤسسان مدارس خرید خدمات طبق تعهدی که به آموزش و پرورش داده‌اند باید بابت دستکم ۲ ماه حقوق و بیمه معلمان خرید خدمات، موجودی حساب داشته باشند ادامه داد: در پرداخت حقوق معلمان خرید خدمات، واریز از سوی آموزش و پرورش و پرداخت توسط مؤسسان مدارس انجام می‌شود که در صورت اختلال در این روند به هر دلیلی، پرداخت از سوی مؤسسان باید انجام شود.

وی گفت: با پیگیری‌های انجام شده از وزارتخانه و با تأمین اعتباری که به زودی انجام می‌شود طی روزهای آینده یک مرحله پرداخت حقوق برای معلمان خرید خدمات استان انجام و تلاش می‌شود پرداختها به صورت کامل باشد و تسویه مطالبات در زمینه حقوق این گروه از معلمان باشد.

شوشتری افزود: عامل اصلی تأخیر در پرداخت حقوق این گروه معلمان، تأخیر در جذب و ابلاغ معلمان خرید خدمات و به کارگیری بخشی از این نیروها با ۲ ماه تأخیر است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی بیان کرد: درصورت پرداخت کامل معوقات از سال آینده پرداختی برای معلمان این گروه به روز خواهد شد.

وی گفت: آموزش و پرورش خراسان رضوی دارای حدود ۳۰۰ مؤسس مدرسه خرید خدمات آموزشی است که برخی از آنها با داشتن مجوز چندین مدرسه تا ۲ هزار نیروی خرید خدمت دارند.