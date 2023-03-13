بسیج در زمینه خودکفایی خوراک دام وارد میدان شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری، صبح دوشنبه در دیدار با سردار غلامرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به نوسانات بالای قیمت‌ها اظهار داشت: دولت باید با برنامه‌ریزی و اقدامات خود نوسانات قیمت را کنترل کند.

وی ادامه داد: برخی از صنایع مانند فولاد، کاشی و پتروشیمی‌ها که یا واردات و یا صادرات دارند سودهای کلانی به دست می‌آورند و باید روی قیمت و فروش آنها نظارت جدی‌تری صورت گیرد.

ناصری عنوان کرد: افزایش چند برابری قیمت‌ها موجب صدمه به قشر متوسط و ضعیف جامعه شده است که باید تدبیری در این زمینه اندیشیده شود و سودی که تولیدکنندگان و صنعتگران به دست می‌آورند، منصفانه باشد.

وی، افزایش قیمت خوراک دام را یکی دیگر از مشکلات دانست و افزود: باید مسئولان ذیربط بسیج شوند و زمینه خودکفایی در تولید خوراک دام را با توجه به ظرفیت‌هایی که در کشور وجود دارد، فراهم کنند و واردات خوراک دام بهانه‌ای برای افزایش قیمت دام، گوشت و شیر و … نباشد.

امام جمعه یزد با بیان اینکه باید مسئولان همه همت و وقت خود را برای ساماندهی امور و قیمت‌ها به کار برند، تاکید کرد: باید بسیج در این زمینه خودکفایی خوراک دام وارد میدان شود و تولید آن در دستور کار قرار گیرد.

وی به مسئله جمعیت نیز اشاره و تصریح کرد: باید در این زمینه برنامه‌ریزی عملی صورت گیرد و برای فرزندآوری به طور جدی فرهنگ‌سازی انجام شود و مردم به این باور برسند که خداوند رزاق است.

ناصری افزود: از زمانی که فرزندآوری در جامعه کمتر شد، مشکلات، گرانی‌ها و تحریم‌ها بیشتر شد، باید فرهنگ سازی شود که فرزند آوری پایین واقعاً اسیب‌زا است و دولت نیز باید طرح‌های روی کاغذ را در زمینه فرزندآوری به مرحله اجرا درآورد.

امام جمعه یزد عنوان کرد: باید مسئله سقط جنین در کشور بررسی و از آن جلوگیری شود و از طرفی با توجه به بالا بودن آمار تصادفات، باید با تدابیر لازم تصادفات را کاهش داد و وزارتخانه‌های مرتبط نیز در امور مختلف به صورت جهادی کار کنند و به سرعت کارها را به سرانجام برسانند و تحول اداری در آنها اتفاق بیفتد.