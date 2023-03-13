بیماران مبتلا به سرطان از مراقبت های حمایتی برخوردار می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت ارتباطات و جذب مشارکت‌های مردمی مکسا، بر اساس تفاهمنامه همکاری که میان مؤسسه نیکوکاری کنترل سرطان ایرانیان، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و خیریه ۱۴ معصوم امضا شده است، از این پس بیماران مبتلا به سرطان اهوازی از مراقبت‌های حمایتی و تسکینی برخوردار می‌شوند.

به گفته محمد جهانگیر مدیر بخش مشارکت‌های مردمی دانشکده علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، بر اساس این تفاهمنامه مؤسسه نیکوکاری کنترل سرطان ایرانیان (مکسا) می‌تواند با ایجاد شعبه در اهواز، مراقبت‌های حمایتی و تسکینی را برای بیماران مبتلا به سرطان در منزل ارائه دهد.

وی افزود: همچنین بر اساس این تفاهمنامه خیریه ۱۴ معصوم موظف شده مقدمات لازم از جمله اجاره دفتر برای تأسیس شعبه مکسا را بر عهده داشته باشد.

استقرار مکسا در دو بیمارستان اهواز

مدیر بخش مشارکت‌های مردمی دانشکده علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با بیان اینکه دانشگاه جندی شاپور امکان استقرار تیم مکسا را در بیمارستان بقایی ۲ فراهم کرده است، اظهار داشت: در مرحله بعدی تیم مکسا در بیمارستان گلستان نیز مستقر خواهند شد.

جهانگیر افزود: با استقرار مکسا در بیمارستان، بیماران از زمان ابتلاء توسط واحد مددکاری به مکسا معرفی می‌شوند و تحت مراقبت‌های حمایتی و تسکینی قرار می‌گیرند و به این ترتیب از مراجعه غیر ضروری به اورژانس و بیمارستان کاسته می‌شود.

وی ادامه داد: حمایت‌های مکسا شامل اعزام پزشک و پرستار به منزل بیمار و مشاوره‌های روحی، معنوی، جسمی و روانی است تا بیماران دوره سرطان را با تنش و تبعات کمتری بگذرانند.

جهانگیر درباره وظایف دانشگاه جندی شاپور اهواز در این تفاهمنامه گفت: ۱۰ وظیفه در این رابطه برای دانشگاه تعریف شده است. بخشی از وظیفه دانشگاه رایزنی با بیمه‌ها برای تحت پوشش دادن برخی خدمات است تا به این ترتیب بتوانیم هزینه‌های مکسا را پایین بیاوریم. علاوه بر آن در اختیار قرار دادن فضای رایگان بیمارستانی به مکسا بر عهده دانشگاه جندی شاپور اهواز است تا بیماران برای بهره مندی از خدمات بدون هزینه مکسا سرگردان نشوند.

یکپارچگی اطلاعات بیماران برای خدمات بهینه

وی افزود: همچنین واحد مددکاری موظف است اطلاعات بیماران را در اختیار مکسا قرار دهد و از همان بیمارستان، بیمار تحویل مکسا شود.

مدیر بخش مشارکت‌های مردمی دانشکده علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ارتباط خیرین با مکسا را نیز از دیگر وظایف دانشگاه جندی شاپور اهواز برشمرد و گفت: همچنین دانشگاه باید روند ارتباط مؤسسه نیکوکاری کنترل سرطان ایرانیان را با سازمان‌هایی که در قالب مسئولیت اجتماعی تمایل دارند برخی امکانات و منابع خود را در اختیار مکسا قرار دهند، تسهیل کند.

جهانگیر افزود: بنا بر این تفاهمنامه تعرفه بیماران در کلینیک‌های تخصصی اهواز با معرفی پزشکان مکسا با نرخ دولتی محاسبه خواهد شد و اگر پزشک مکسا تشخیص به بستری بیمار دهد، سیستم ارجاع باید نامه پزشک مکسا را بپذیرد و برای بستری بیمار اقدام کند.

وی بر پیشگیری، غربالگری، تشخیص زودهنگام سرطان، درمان و توانبخشی و مراقبت‌های حمایتی و تسکینی تأکید کرد و گفت: با حضور مکسا این چرخه کامل می‌شود.

مدیر بخش مشارکت‌های مردمی دانشکده علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، با تأکید بر موضوع پیشگیری گفت: ما باید در همان حلقه اول به دنبال جذب خیرینی باشیم که در آموزش پیشگیری از سرطان به مردم سرمایه گذاری کنند. برای حلقه دوم یعنی غربالگری نیز به کمک خیرینی نیاز داریم که در تأمین منابع مورد نیاز ما را یاری کنند.

مکسا با ارائه جدیدترین یافته‌های مراقبت‌های تسکینی و حمایتی، تنها مؤسسه نیکوکاری پیشرو در پیشگیری و کنترل سرطان است که مراقبت‌های حمایتی و تسکینی را مطابق آخرین متدهای سازمان بهداشت جهانی بدون دریافت هیچ وجهی، به بیماران مبتلا به سرطان و خانواده‌های آنها در زمینه‌های پزشکی، پرستاری، مددکاری، معنوی و تأمین تجهیزات ارائه می‌دهد.

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