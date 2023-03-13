نقش عوامل انسانی در تصادفات نباید نادیده گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلال آفاقی ظهر دوشنبه در بازدید از پایانه مسافربری اردبیل اظهار کرد: به منظور بررسی وضعیت موجود و تدابیر و اقدامات پیشگیرانه در راستای تحقق نوروز ایمن در آستانه سفرهای نوروزی این بازدیدها انجام می‌شود.

وی با اشاره به سختی مشاغل مرتبط با حمل و نقل جاده‌ای خطاها و نارسایی‌های این حوزه را نیز از حیث ارتباط با جان مسافران غیرقابل جبران دانست و خاطرنشان کرد: تکریم مسافران و ایمن سازی سفرها جزو مهمترین رسالت متولیان امور حمل و نقل در کشور است.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل با بیان اینکه تأخیر حرکت اتوبوس‌ها تلف کردن عمر مردم است، گفت: گزارش‌های مردمی در خصوص خطای تکمیل ظرفیت سایت‌های پیش فروش بلیط به قصد اخذ خارج از تعرفه مبالغ در مراجعات حضوری عمده شکایت مردم از پایانه‌های مسافری است.

آفاقی سوار کردن خارج از ضوابط مسافرین بدون بلیط و با اخذ وجوه خارج از تعرفه به صورت نقدی از سوی برخی رانندگان را یادآور شد و بیان کرد: حمل غیرمتعارف بار توسط اتوبوس‌های مسافربری، پیاده کردن مسافران در فضاهای نامناسب شهری و همچنین وضعیت نامناسب انبارهای شرکت‌ها مشهود است که در راستای رفع این نارسایی‌ها باید اقدامات گسترده ای صورت گیرد.

وی با اشاره به افزایش ۲۸ درصدی تصادفات در سال گذشته نقش عوامل انسانی در تصادفات جاده‌ای را مهم ارزیابی کرد و گفت: ایجاد انبار مرکزی در ترمینال و افزایش نظارت انتظامی در خصوص کالاهای ممنوعه و قاچاق و استمرار گشت‌های ترکیبی باید در اسرع وقت انجام شود.

در این بازدید معاون راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل اظهار کرد: در حال حاضر ۳۰۳ اتوبوس در قالب ۶۰ شرکت مسافربری در استان فعالیت دارد.

شیرین زاده بیان کرد: روزانه ۳ هزار نفر از پایانه اردبیل با ۱۰۰ دستگاه اتوبوس در حال مسافرت هستند و استان اردبیل براساس ارزیابی‌های صورت گرفته رتبه برتر کشوری در زمینه حمل و نقل مسافر دارد.

وی از پیش بینی افزایش ۲۰ درصدی سفرهای نوروزی در سال نو در اردبیل خبر داد.