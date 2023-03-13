مرغ با نرخ ۶۳ هزار تومان در مازندران عرضه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جعفری بعد از ظهر دوشنبه در نهمین جلسه امنیت غذایی استان با تاکید بر دسترسی مناسب مسافرین و مردم استان به مرغ و ماهی خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های انجام شده، از امروز هیچ گونه افزایش قیمت گوشت مرغ را در هیچ برندی نخواهیم داشت و همه برندها با قیمت حداکثر ۶۳ هزار تومان عرضه می‌شوند.

وی ادامه داد: ۲۰ تن گوشت قرمز گرم وارد استان مازندران شد و به بازار عرضه می‌شود و روزانه ۲۵ تن گوشت گرم در استان توزیع می‌شود تا شهروندان از گوشت گرم استفاده کنند.

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران اظهار کرد: تلاش برای توزیع گوشت مرغ منجمد ادامه دارد تا هم استانی‌ها مشکلی برای تأمین این کالا نداشته باشند.