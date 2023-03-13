خدمات دهی به جامعه ایثارگری استان بوشهر افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت الله غلامپور عصر دوشنبه در نشست با خبرنگاران ضمن گرامیداشت ۲۲ اسفندماه روز شهدا اظهار داشت: در راستای توسعه خدمات‌دهی به خانواده‌های شهدا و جامعه ایثارگری استان بوشهر اقدامات خوبی صورت گرفته است.

وی برگزاری کمیسیون‌های پزشکی را یک از برنامه‌های مهم بنیاد شهید عنوان کرد و افزود: در حالی که در سال‌های قبل فقط یک بار در سال این کمیسیون برگزار می‌شد، امسال سه دور این کمیسیون برگزار شد و کسی در نوبت بررسی نیست.

راه‌اندازی بیمارستان اعصاب و روان

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر با بیان اینکه ایثارگران نیازمند حمایت ویژه‌ای هستند خاطرنشان کرد: ایجاد خانه ایثار یکی از برنامه‌های مهم است که مجوز آن برای استان بوشهر گرفته شده و سال آینده کار آغاز می‌شود.

وی از راه‌اندازی بیمارستان اعصاب و روان با همکاری نیروی هوایی ارتش در بوشهر خبر داد و افزود: با توجه به ایجاد زیرساخت‌ها و تأمین نیروی متخصص، مشکلات بیماران اعصاب و روان استان حل می‌شود.

ایجاد دهکده سلامت

غلامپور با بیان اینکه ایجاد دهکده سلامت از دیگر برنامه‌ها در استان بوشهر است ادامه داد: ۳ نقطه برای ایجاد این دهکده بررسی شده و با تعیین مکانٰ نسبت به ایجاد آن اقدام می‌شود.

وی حمایت از اشتغال جامعه ایثارگری را مورد تاکید قرار داد و گفت: آموزش متقاضیان برای مهارت‌افزایی مد نظر است و تسهیلات خوبی نیز به متقاضیان پرداخت می‌شود که امسال شاهد چند برابرشدن تسهیلات بودیم.

تأمین مسکن

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر با اشاره به تأمین مسکن برای جامعه ایثارگری، افزود: زمین مورد نیاز برای این افراد تأمین می‌شود و تا پایان سال زمین به متقاضیان واگذار خواهد شد.

وی تعیین نماینده بنیاد شهید در بخشداری‌ها، برگزاری کمیسیون موارد خاص، دیدار حضوری با خانواده شهدا و ایثارگران، پرداخت حق سرپرستی، ارائه مشاوره‌های حضوری، گروهی و تلفنی، تشکیل شورای حقوقی بنیاد شهید و تولید فیلم با موضوعیت شهدا را از دیگر خدمات عنوان کرد.