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۲۴ اسفند ۱۴۰۱، ۱۹:۵۱

نظرسنجی: ادامه اعتراضات فرانسوی ها در صورت افزایش سن بازنشستگی

نظرسنجی: ادامه اعتراضات فرانسوی ها در صورت افزایش سن بازنشستگی

نتایج یک نظرسنجی در کشور فرانسه نشان می دهد که بیش از ۶۰ درصد مردم این کشور می گویند در صورت افزایش سن بازنشستگی باید به اعتراضات سراسری نسبت به این قانون ادامه دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، اکثر مردم فرانسه می گویند در صورت تصویب قانون مربوط به افزایش سن بازنشستگی، اعتراضات دراین کشور باید ادامه یابد.

تلویزیون فرانسه روز چهارشنبه با استناد به نظرسنجی جدید Elabe اعلام کرد که ۶۲ درصد از مردم فرانسوی در صورت تصویب قانون جنجالی مربوط به افزایش سن بازنشستگی از سوی پارلمان این کشور، از ادامه اعتصابات سراسری در فرانسه حمایت می کنند.

در ۱۰ ژانویه، «الیزابت بورن» نخست وزیر فرانسه از پیش نویس اصلاحات بحث برانگیزی بازنشستگی رونمایی کرد که دولت پاریس قصد دارد در سال ۲۰۲۳ آن را تصویب کند. بر اساس این پیش نویس، مقامات فرانسوی از سپتامبر امسال به تدریج سن بازنشستگی را در این کشور سه ماه در سال افزایش خواهند داد. بدین ترتیب تا سال ۲۰۳۰، سن بازنشستگی در فرانسه به ۶۴ سال خواهد رسید.

از زمان اعلام این تصمیم دولت فرانسه، تاکنون چند دور اعتصاب و تظاهرات سراسری در فرانسه در اعتراض به اصلاحات برگزار شده است.

کد مطلب 5734475

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