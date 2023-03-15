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۲۴ اسفند ۱۴۰۱، ۲۱:۳۱

فرماندار سقز:

مردم سقز ۷۲ میلیارد ریال زکات پرداخت کردند

مردم سقز ۷۲ میلیارد ریال زکات پرداخت کردند

سقز- فرماندار سقز از پرداخت ۷۲ میلیارد ریال زکات توسط مردم این شهرستان در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر توان چهارشنبه شب در جلسه شورای زکات این شهرستان که با حضور مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کردستان برگزار شد، اظهار داشت: پرداخت ۷۲ میلیارد ریال زکات توسط مردم شهرستان سقز، نشانه عمل به فریضه بزرگ و سخاوت این مردمان مؤمن و شریف و متعهد است.

وی بر نظارت دقیق دبیرخانه شورای زکات بر هزینه کرد مناسب زکات جمع آوری شده تاکید کرد.

توان اظهار داشت: در سقز بایستی به جد از محل زکات برای فقر زدایی و اجرای پروژه‌های عام المنفعه در روستاها، استفاده نمود.

وی اعلام کرد: در سال جاری ۷۲ میلیارد ریال زکات از محل زکات فطریه و سایر در شهرستان سقز جمع آوری شد که نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته است.

کد مطلب 5734542

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