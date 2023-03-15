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۲۴ اسفند ۱۴۰۱، ۲۲:۱۹

مدیر تعاون روستایی کردستان:

میوه شب عید در کردستان از فردا توزیع می شود

میوه شب عید در کردستان از فردا توزیع می شود

سنندج- مدیر تعاون روستایی کردستان از خرید ۱۵۰ تن سیب زرد و قرمز و ۲۰۰ تن پرتقال با کیفیت برای تنظیم بازار میوه ایام پایانی سال خبر داد و گفت: میوه شب عید از فردا در استان توزیع می شود.

بهرام کوشکی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در نقاط مختلف استان غرفه‌های ویژه ای برای توزیع میوه شب عید در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در سنندج ۱۰ غرفه برای عرضه دایر است، افزود: در سایر شهرستان‌ها ۲۰ غرفه برای توزیع سیب و پرتقال دایر شده است.

کوشکی خاطرنشان کرد: در این غرفه‌ها پرتقال هر کیلوگرم ۱۶ هزار و پانصد تومان، سیب زرد ۲۸ هزار و سیب قرمز ۲۶ هزار تومان عرضه می‌شود.

مدیر تعاون روستایی استان کردستان با بیان اینکه امسال تهیه و توزیع سیب و پرتقال به بخش خصوصی واگذار شده است، افزود: سال گذشته هزار و ۵۰ تن سیب و پرتقال در استان توزیع شد.

کوشکی اعلام کرد: تا آغاز ماه مبارک رمضان ۳۵۰ تن میوه شب عید در مراکز مشخص شده توزیع می‌شود.

کد مطلب 5734567

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