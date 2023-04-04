سهمیه حج تمتع امسال استان گلستان ۲۸۵۰ نفر است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی میرقاسم پور شامگاه سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: افرادی که دارای فیش ودیعه‌گذاری حج تمتع تا ۲۰ فروردین ۱۳۸۶ به ماقبل هستند می توانند از امروز برای ثبت نام به یکی از کاروان های حج استان و یا سامانه اینترنتی «تمتع رزرو» و یا یکی از دفاتر خدمات زیارتی در استان مراجعه و ثبت نام خود را رزرو و قطعی کنند.

مدیر حج و زیارت گلستان افزود: دو هزار و ۸۵۰ نفر سهم استان گلستان بوده که در قالب ۲۰ کاروان (۱۴ کاروان اهل سنت و ۶ کاروان اهل تشیع) به حج اعزام خواهند شد.

وی بیان کرد: همه زائران و کاروان ها، مدینه بعد بوده و از نیمه خرداد ماه از فرودگاه بین المللی گرگان عازم جده خواهند شد.

میرقاسم پور در خصوص مدارک همراه زائران در روز ثبت نام هم گفت: اصل فیش تمتع، گذرنامه معتبر که حداقل ۶ ماه اعتبار داشته باشد و معاینات پزشکی باید همراه زائران باشد.