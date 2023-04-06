به گزارش خبرنگار مهر، مازیار زارع در نشست خبری پس از شکست سه بر صفر ملوان بندرانزلی مقابل پرسپولیس گفت: فکر می کنم نتیجه نشان می دهد روند بازی چگونه بود. خوب نبودیم که با سه گل بازی را باختیم.

وی که تیمش در انتهای جدول وضعیت با ثباتی برای ماند در لیگ برتر ندارد گفت: رقیبان هم در پایین جدول بازی‌هایشان را بردند و شرایط برای ما سخت تر شد. باید بیشتر تلاش کنیم که سقوط نکنیم.

سرمربی تیم فوتبال ملوان بندرانزلی افزود: در نیم فصل اول هم تا اینجای لیگ شرایط همینگونه بود و بعد از بازی با پرسپولیس شروع به امتیاز گرفتن کردیم. امیدوارم بتوانیم شرایط خوبی مانند نیم فصل اول رقم‌ بزنیم تا نیافتیم.

او درباره عملکرد داوران تاکید کرد: داوری خوب بود و مشکلی نداشت.

زارع درباره احتمال تغییرات در کادرفنی این تیم تصریح کرد: دست هیات مدیره و باشگاه را باز می‌گذارم. جدول در هفته های پایانی حساس تر می‌شود. می خواهیم در لیگ بمانیم. باید تلاش کنیم.

او درباره غیبت محمدرضا بردبار بازیکن جوان ۱۹ ساله ملوان که بازوبند کاپیتانی این تیم را بر بازو می بندد گفت: در مجموع خیلی یار نداشتیم. بردبار دیشب در اردو تب کرد و از سایر بازیکنان دورش کردیم. صادق بارانی هم نداشتیم. این حرف‌ها بهانه است و نمی خواهم زیاد به آن بپردازم. به هر حال باختیم. بردبار بازیکن خوبی است‌ بازی قبلی بازوبند را بسته بود و امروز هم اگر بود کاپیتان تیم می شد.