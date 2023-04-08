انجام ۳۴ هزار بازدید بهداشتی در گلستان/ ۲۰ واحد متخلف پلمب شد

به گزارش خبرنگار مهر، موسی الرضا شبیهی شامگاه جمعه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: طرح سلامت نوروزی از ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۱ لغایت ۱۴ فروردین ماه جاری، با تلاش های شبانه روزی ۳۰۰ نفر از بازرسان بهداشت محیط و حرفه ای در قالب ۳۲ تیم و با بهره گیری از امکانات حداکثری در گلستان اجرا شد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان افزود: با تشدید بازرسی ها و برای اجرای برنامه سلامت نوروزی، ۲۹۸ نفر از بازرسان بهداشت محیط دانشگاه، با انجام ۳۴ هزار و ۷۰۸ بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی، عملکرد مطلوبی داشتند.

وی ادامه داد: این بازرسی ها منجر به صدور سه هزار و ۸۳ مورد صدور اخطاریه، ۵۶۴ مورد معرفی متخلف بهداشتی به مراجع قضایی، ۲۰ مورد پلمپ اماکن متخلفان بهداشتی و کشف و معدوم سازی هشت هزار و ۴۹۲ کیلوگرم مواد غذایی غیرقابل مصرف یا تاریخ مصرف گذشته شد.

شبیهی با اشاره به اقدامات بازرسان بهداشت حرفه ای در استان گلستان، بیان کرد: در مدت مذکور ۱۴ نفر از بازرسان بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت استان و شهرستان های تابعه در قالب برنامه مدیریت حوادث شیمیایی به صورت شبانه روزی در حالت آماده باش کامل بودند به گونه ای که در صورت وقوع حوادث شیمیایی احتمالی، ضمن در دسترس بودن کارشناسان مذکور، آماده ارایه اطلاعات تخصصی مربوطه و امکان مداخله لازم در برخورد با حوادث شیمیایی را دارا بودند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: این برنامه در ۱۴ فروردین ماه جاری با دستیابی به اهداف پیش بینی شده خاتمه یافت اما تا پایان ماه مبارک رمضان با تشدید بازرسی ها، به ارائه خدمات به مردم استان می پردازند.