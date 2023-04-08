به گزارش خبرنگار مهر، مریم کریمی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سال گذشته ۱۴۶ میلیون و ۷ هزار و ۹۲۸ تردد خودرو در راه‌های استان ثبت شد که نسبت به سال پیش از آن ۱۷ درصد رشد داشت.

رئیس اداره مدیریت اطلاعات راه‌ها و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر افزود: این تعداد تردد از ۶۰ سامانه تردد شمار نصب شده در محورهای استان بوشهر به دست آمده است.

وی اضافه کرد: ۱۱ درصد تردد ثبت شده طی این مدت مربوط به وسایل نقلیه سنگین بوده است.

کریمی ادامه داد: محور ورودی بوشهر با ۱۰ میلیون و ۳۶۶ هزار و ۴۷۸ خودرو پرترددترین محور استان در سال گذشته بود.

نظارت بر تردد خودروها و تخلفات

وی گفت: میانگین سرعت خودروها در سالی که گذشت ۸۳ کیلومتر و میزان سرعت غیرمجاز ثبت شده نیز ۱۴ درصد ترددها بوده است.

به گفته کریمی، در حال حاضر ۱۹ دوربین نظارت تصویری، ۴۸ سامانه ثبت تخلف و ۶۰ سامانه ترددشمار کار نظارت بر تردد خودروها و تخلفات آنها را در راه‌های بوشهر ثبت می‌کنند.

رئیس اداره مدیریت اطلاعات راه‌ها و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر افزود: پشتیبانی و نگهداری ۷ تابلوی پیام متغیر و ۳ سامانه توزین بار در حین حرکت از دیگر تجهیزات هوشمند اداره مدیریت اطلاعات راه‌ها و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر است.