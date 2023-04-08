«قهوه شیرین خانم روانشناس» روانه بازار نشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «قهوه شیرین خانم روانشناس» آموزش مهارت‌های کاربردی مربوط به زندگی مشترک، تربیت فرزند و مسائل فردی نوشته زهرا وافر به‌تازگی توسط نشر معارف چاپ و روانه بازار نشر شده است.

قهوه شیرین خانم روانشناس حاصل تجربیات بالینی و مطالعات نویسنده است که خود در زمینه روانشناسی بالینی سال‌ها تحصیل، تدریس، مطالعه و فعالیت داشته است. اگرچه نویسنده تلاش کرده است بیان داستانی و گاهی لحن طنز را چاشنی ارائه مطالب نماید، اما مطالب کتاب علمی و برگرفته از کتب معتبر، شناخته شده و تخصصی در حوزه روانشناسی است و حتی داستان‌های بیان شده در کتاب نیز اغلب برگرفته از واقعیت هستند.

هدف نویسنده این بوده است که تا حد امکان مفاهیم و مهارت‌های کاربردی را به زبانی روان، قابل فهم برای هر فردی با هر سطحی از سواد، به دور از اضافه گویی و خلاصه بیان نماید. تلاش شده است به مسائلی بپردازد که معمولاً برای اغلب افراد در طول زندگی رخ داده یا در جامعه و اطرافیان فرد قابل مشاهده است.

افراد با مطالعه این کتاب می‌آموزند که چگونه مشکلات ارتباطی که در زندگی مشترک رخ می‌دهد را مدیریت نمایند،. در زمینه مهارت‌های تربیت فرزند، افراد با مطالعه این کتاب می‌آموزند که چگونه با شیوه‌های منطقی فرزندان خود را به انجام وظایف خود ترغیب نمایند. در زمینه مهارت‌های فردی، این کتاب راهکارهایی برای درمان و مقابله با اهمال‌کاری و تنبلی، اضطراب، افسردگی، وسواس فکری و مغالطات شناختی ارائه داده است. و موضوعات مطرح شده در کتاب به شرح زیر است:

بخش اول (زندگی مشترک):

۱. ما و تله‌های زندگی (آشنایی با طرح واره های روانی و تله‌های زندگی تأثیرگذار بر روابط زوجین)

۲. راهنمای تسخیر قلب همسر (آشنایی با نیازهای اساسی زنان در زندگی مشترک)

۳. وقتی همسران به یکدیگر زخم می‌زنند (راهکارهایی برای ترمیم آسیب‌ها و زخم‌های عمیق در زندگی مشترک)

۴. چهار سوار برای نابودی زندگی مشترک (آشنایی با عواملی که موجب فروپاشی زندگی مشترک می‌شوند)

۵. دکمه دیوانگی همسرت را کشف کن! (چگونه حساسیت‌های خودمان و همسرمان را کشف کنیم)

۶. رازهای کوچک خوشبختی (راهکارهایی برای افزایش نشاط در زندگی مشترک)

۷. وقتی مردها با همسر شاغل به مشکل بر می‌خورند! (راهکارهایی برای مدیریت ارتباط با همسران شاغل)

بخش دوم (تربیت فرزند):

۱. جلب همکاری کودکان، بدون دعوا و قشقرق (راهنمایی برای تغییر رفتار کودکان)

۲. دیکتاتور کوچولو را دریابید! (پرورش عدالت در کودکان)

۳. فرزندانتان را گیج نکنید! (کنار گذاشتن معیارهای دوگانه در تربیت فرزند)

۴. هوش فرزند خود را افزایش دهید! (راهکارهایی برای افزایش هوش هیجانی در کودکان)

۵. با بچه‌ای که «وجدان درد» نمی‌گیرد چه کنیم؟ (پرورش وجدان اخلاقی در کودکان)

۶. قلدر نباش بچه! (پرورش همدلی در کودکان)

بخش سوم (مهارت‌های فردی):

۱. قهوه شیرین خانم روانشناس (راهکارهایی برای مقابله با اهمال کاری)

۲. اضطرابت را قورت بده! (آشنایی با اضطراب و راه‌های درمان)

۳. عمو جان و مغالطه‌هایش (آشنایی با مغالطات فکری و پرورش تفکر نقاد)

۴. بر موج غم نشسته منم (آشنایی با افسردگی و راه‌های درمان)

۵. افسردگی پس از زایمان، در زنان و مردان! (آشنایی با افسردگی پس از زایمان و راه‌های درمان)

۶. از افکار خود فرار نکنید! (آشنایی با وسواس فکری و راه‌های درمان)

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم:

پرسیدم: به نظر خودتون چرا رابطه‌ای که این قدر خوب شروع شده بود، حالا به این حال و روز در اومده؟ زن کمی در سکوت، به فکر فرو رفت و بعد با صدای آهسته گفت: نمیدونم… شوهرم که صبح تا شب درگیر کار و درآوردن یه لقمه نون حلاله، منم که مشغول بچه داری و کارهای ناتموم و همیشگی خونه…هر کدوم سرمون به یه چیزی گرم شده و از هم غافل شدیم، زندگی مون روز به روز بیشتر به سمت روزمرگی رفت. گاهی با خودم فکر می‌کنم زندگی مون اون قدر سرد شده که دیگه هیچ وقت درست نمیشه…

لبخند زدم و گفتم: رابطه، مثل یه گیاه ظریف و شکننده است که به مراقبت و رسیدگی دائمی و روزمره نیاز داره، فقط کافیه چند وقتی از این گیاه لطیف غافل بشید تا پژمرده و خشکیده بشه، اما از طرف دیگه، خیلی وقت‌ها هم با کمی رسیدگی و توجه، دوباره زیبایی و طراوت خودش رو پیدا می کنه، می تونیم با کارهای ساده و کوچکی به این گیاه جان دوباره‌ای بدیم!

این کتاب در ۱۴۸ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۹۰ هزار تومان عرضه شده است.