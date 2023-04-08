کشت قراردادی گندم در ۱۱ هزار هکتار از اراضی استان بوشهر اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی باستین صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ۱۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی استان بوشهر تحت کشت گندم قرار گرفته که پیش‌بینی می‌شود امسال ۱۵۰ هزار تن محصول گندم برداشت شود که نسبت به سال قبل افزایش بیش از سه برابری دارد.

وی با اشاره به اینکه امسال وضعیت محصول گندم در استان مطلوب است، اظهار داشت: در سال زراعی جاری ۱۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی استان بوشهر تحت پوشش گندم قرار دارد که ۸۵ هزار هکتار آن دیم و ۱۵ هزار هکتار آبی است.

باستین وضعیت بارش باران در سال زراعی جاری را مطلوب اعلام کرد و گفت: بارش باران در سال زراعی جاری به ۳۲۲ میلیمتر رسید که نسبت به سال قبل که ۱۷۰ میلیمتر ثبت شد بیش از ۹۰ درصد افزایش یافته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر با قدردانی از همکاری دست‌اندرکاران کشت گندم به ویژه کشاورزان و مسئولان جهاد کشاورزی که در تأمین نهاده اقدام کردند افزود: سهمیه کود شیمیایی استان بوشهر در سال زراعی جاری ۳۰ هزار تن بود که ۱۳ هزار تن آن در اختیار مزارع گندم قرار گرفت.

خرید تضمینی گندم در ۱۴ مرکز

باستین مدیریت خوب کشاورزی در تولید گندم در استان بوشهر را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد امسال ۱۵۰ هزار تن گندم از مزارع استان بوشهر برداشت شود که نسبت به سال قبل که ۴۰ هزار تن بود افزایش بیش از سه برابری نشان می‌دهد.

وی از خرید تضمینی محصول گندم از کشاورزان استان بوشهر خبر داد و خاطرنشان کرد: ۱۴ مرکز خرید تضمینی گندم در استان بوشهر راه‌اندازی شده است که اقدام به خرید محصول کشاورزان می‌کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر خروج محصول گندم برداشت شده از استان بوشهر را ممنوع اعلام کرد و افزود: در این راستا گروه‌های نظارتی و انتظامی در مبادی مختلف استان بوشهر از خروج گندم از استان جلوگیری می‌کنند.

فعالیت ۷۰۰ کمباین

باستین از فعالیت بیش از ۷۰۰ کمباین در برداشت محصول گندم استان بوشهر خبر داد و تصریح کرد: از خداوند متعال در نعمت بارش مطلوب باران سپاسگزاری و در این راستا به شکرانه این نعمت از کشاورزان تقاضا می‌شود ضمن برداشت گندم به نحو مطلوب در مدیریت مصرف آرد و نان تلاش کنند.

وی گندم را یکی از محصولات استراتژیک و راهبردی دانست و بیان کرد: گندم علاوه بر استراتژیک بودن آن در بین مردم جنبه تقدس دارد و مورد تکریم و احترام و از جایگاه ارزشمندی برخوردار است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر با قدردانی از اداره کل غله و خدمات بازرگانی و تعاونی‌های روستایی در خرید گندم از کشاورزان گفت: لازم است در پرداخت مطالبات کشاورزان در خرید گندم تلاش تا به موقع وجه خریداری شده واریز شود.

باستین کشت قراردادی گندم را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: در سال زراعی جاری ۱۱ هزار هکتار اراضی گندم آبی استان بوشهر تحت پوشش کشت قراردادی است که کود شیمیایی اراضی کشاورزی تأمین شد و بر این اساس محصول کشاورزان خریداری می‌شود.

وی ادامه داد: امسال بسته‌های حمایتی ویژه‌ای در عرصه تولید محصولات کشاورزی تدوین شده که سطح کشت قراردادی اراضی گندم استان بوشهر افزایش می‌یابد.