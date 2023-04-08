نقش آموزش و پرورش در تحقق شعار سال چیست؟

به گزارش خبرنگار مهر، رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی خود در سال ۱۴۰۲ که آن را به سال «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری کردهاند؛ با اشاره به تقارن بهار طبیعت با بهار معنویت گفتند: نسیم معنویت در ماه مبارک رمضان شامل حال همه است و باید دلهای خود را در معرض این نسیم الهی و معطر قرار دهیم.
ایشان همچنین در سخنرانی خود در روز اول فروردین در مشهد مقدس با بیان اینکه در جنگ ترکیبی، دشمن از رسانه استفاده میکند، گفت: دشمن از عامل فرهنگی استفاده میکند، از عامل امنیّتی استفاده میکند، از نفوذ استفاده میکند، از عامل اقتصادی استفاده میکند، از همهی این عوامل استفاده میکند برای اینکه ملّت را در محاصره قرار بدهد، برای اینکه ملّت را دچار یأس کند، از نیروی خودش ملّت را غافل کند.
یک اینفوگرافی ضمن بررسی نکات کلیدی پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب، نقش آموزش و پرورش درباره شعار سال را مورد بررسی قرار گرفته است.
تمرکز بر تقویت نقاط قوت، کاهش نقاط ضعف و رفع عیوب و مشکلات فرهنگی اشاره شده در برنامههای آموزش و پرورشی با استفاده از ظرفیت مسابقات و جشنوارهها، اردوها، پرسش مهر و برنامههای درسی و فوق برنامه مدارس از نکات اساسی ذکر شده در این اینفوگرافی است.
همچنین در پیامهای رهبر معظم انقلاب به مناسبت آغاز سال جدید بر استفاده از ظرفیت دیپلماسی آموزشی در وزارت آموزش و پرورش هم تاکید شده است.
ایجاد ساز و کارهای مناسب برای تعامل با شرکتهای دانش بنیان و تنظیم گری بازار نیازهای مختلف مدارس و دانش آموزان از دیگر نکات آموزشی در پیامهای رهبر معظم انقلاب بوده است.
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