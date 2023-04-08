به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علی خاتمی بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان زنجان با تأکید بر غنیمت شمردن فرصت‌ها برای خدمت به مردم اظهار کرد: مقام معظم رهبری با اعلام شعار سال راهبرد کلان کشور را برای ما مشخص می‌کنند که این شعار نباید در حد یک حرف، بنر و چند جلسه باشد و باید در میدان عمل آن را نشان داد.

وی با اشاره به اینکه شعار امسال «مهار تورم و رشد تولید» است، ابراز کرد: برای تحقق این شعار باید براساس نقشه‌راه جلو برویم و کارهای‌مان برنامه‌ریزی شده باشد تا به نتیجه مطلوب برسیم.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان با اشاره به تحولات و فراز و نشیب‌های سال گذشته در ابعاد داخلی و خارجی بیان کرد: هیچ وقت نباید راضی باشیم که عالی‌ترین کار را انجام داده‌ایم و توقع می‌رود هر ساله بهتر از گذشته باشیم‌.

وی به پرهیز از شعاری برخورد کردن با عنوان سال، تاکید کرد و گفت: نباید به شعار سال تنها به یک عنوان اکتفا کرد و اگر حرکت و برنامه‌ریزی نباشد به انتظاری که مقام معظم رهبری از ما دارند، نخواهیم رسید.

خاتمی با اشاره به اینکه مردم خدماتی که انجام می‌شود را مشاهده می‌کنند و بهترین قاضی هستند تصریح کرد: سال گذشته در استان زنجان در جهت تحقق شعار اقدامات خوبی انجام شده اما باید ببنیم چقدر از این کارها مفید بوده است.

وی یادآور شد: سال گشذته واردات ما در استان خوب بوده و هزینه اضافی نداشتیم بیشتر واردات در حوزه مواد اولیه و حمل‌و نقل گزارش شده است و باید برای رشد تولید، ضمن انجام برنامه‌ریزی لازم، به کمیت و کیفیت آن نیز توجه شود.

امام جمعه زنجان عنوان کرد: مدت زمان یک سال برای کسی که بخواهد برای تحقق شعار سال کار کند زمان با برکتی است؛ همان‌طور که مقام معظم رهبری در رابطه با ۴ سال ریاست جمهوری این نظر را داشتند.

وی با اشاره به عوامل خارجی برای جلوگیری از پیشرفت کشور، تصریح کرد: مسئله این است که دشمن عقب ننشسته و همیشه به دنبال فرصت است و هر روز با یک بهانه وارد میدان می‌شود از این‌رو باید هوشیار باشیم.

خاتمی با اشاره به موانعی اعم از تحریم، جنگ، تحریک گروهک‌ها فتنه‌انگیزی، ادامه داد: این‌ها موانعی هستند که خیلی از کشورها آن را نداشتند با این حال کارنامه قابل قبولی ارائه دادیم اما نسبت به قافله حرکتی دنیا عقب هستیم.

وی تنها راه رسیدن به هدف را تلاش مضاعف و ایجاد راه میان‌بر دانست و افزود: مقصر قرار دادن همدیگر مشکلی را حل نخواهد کرد مگر اینکه بدانیم آسیب‌ها کجا بوده و در راستای جبران آن حرکت کنیم.

رئیس شهرک‌های صنعتی استان زنجان نیز در ادامه جلسه با اشاره به رهنمود و فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با شعار سال، اظهار کرد: امسال وظیفه در حوزه صنعت سخت‌تر است؛ در بحث مهار تورم و رشد تولید باید اقدامات موثرتری از قبل انجام شود تا این رهنمود در حد یک شعار باقی نماند.

محسن عباسی با اشاره به شعار سال گذشته و تحقق ۲۳ هزار شغل در استان زنجان به‌خصوص در حوزه دانش‌بنیان، افزود: سال گذشته برای تحقق شعار تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین قدم‌های موثری برداشتیم.

وی با اشاره به فاز توسعه، حساسیت و اهمیت شهرک‌های صنعتی، بیان کرد: امسال ۲۱۰ هکتار تملک برای این شهرک در نظر گرفته‌ایم؛ شهرک‌های صنعتی استان جزو برترین‌های کشوری هستند؛ چرا که واحد و شرکت‌های دانش‌بنیان را در شهرک‌ها مستقر کرده‌ایم.