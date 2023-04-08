به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دوستی عصر شنبه در دیدار با سردار اباذر سالار و فرماندهان و مسئولان سپاه امام سجاد علیه‌السلام استان، ضمن تبریک ایام ماه مبارک رمضان و گرامیداشت فرارسیدن لیالی قدر اظهارداشت: پیوند کشور با ائمه اطهار(ع) را جزو نقاط مثبت جمهوری اسلامی ایران است‌ و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز برخواسته از همین نگاه در عرصه‌های مختلف حضور دارد.

وی افزود: سپاه کمک حال بزرگی برای مجموعه دولت است و در استان هرمزگان، هر کجا که کار گیر می‌کند از کمک‌های مجموعه سپاه امام سجاد علیه‌السلام استفاده می‌کنیم و تعامل سازنده‌ای با سپاه وجود دارد.

استاندار هرمزگان، عنوان‌کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با تمام توان همواره برای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و شعار سال تلاش می‌کند و در بسیاری از عرصه‌ها حتی کنترل بازار نیز همواره با دولت همراهی و همکاری داشته است.

نماینده عالی دولت در هرمزگان تصریح‌کرد: طبق فرمایش امام راحل سپاه اگر نبود کشور هم نبود و ما امروز این مسئله را در کشور به وضوح شاهد هستیم چرا که در توسعه‌ی زیرساخت‌ها، تأمین امنیت داخلی، محرومیت زدایی، تقویت بازدارندگی و ‌... به طور کامل تاثیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مشخص است و هر جا که لازم باشد پاسداران انقلاب حضور دارند.

دوستی با بیان اینکه آبرسانی یکی از چالش‌های هرمزگان است ضمن تقدیر از زحمات سپاه امام سجاد علیه‌السلام در این حوزه، خاطرنشان‌کرد: قرارگاه امام حسن مجتبی علیه السلام حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان پروژه در حوزه آبرسانی در دست اجرا دارد ضمن اینکه امسال گام‌های بزرگی در بحث آبشیرینکن‌ها و توسعه شبکه آبرسانی برداشته خواهد شد.

وی با اشاره به روستاهایی که در استان با تانکر آبرسانی می‌شوند، خاطرنشان‌کرد: تلاش‌های جهادی سپاه دقیقا در نقطه اصلی حل مشکل آبرسانی است و اکثر روستاهایی که توسط سپاه امام سجاد علیه‌السلام آبرسانی می‌شوند جزو روستاهایی هستند که فاقد منابع آبی هستند.

استاندار هرمزگان در پایان عملکرد دستگاه‌های فرهنگی را فاقد خروجی مطلوب دانست و بر لزوم استفاده از ظرفیت نیروهای مخلص سپاه در حوزه‌های فرهنگ تاکید کرد.