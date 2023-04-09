تولید ۸۶ اثر فرهنگی در حوزه هنری/کتاب«شیخ اسماعیل» رونمایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید کریمیان صبح یکشنبه در نشست خبری اظهار کرد: توفیق حوزه هنری، خادمی جریان هنر متعهد و انقلابی است.
رئیس حوزه هنری خراسانجنوبی با اشاره به اینکه هفته هنر انقلاب از ۲۰ فروردین ماه آغاز میشود، بیانکرد: هفته هنر انقلاب در واقع رزمایش هنر متعهد در کشور است که برنامههای آن نیز به صورت خودجوش و مردمی برگزار میشود.
کریمیان با تأکید بر اینکه در هفته هنر انقلاب بر جریان روایت پیشرفت توجه ویژهای خواهد شد، ادامه داد: سلسله شبهای خاطر با حضور هنرمندانی که خود در دهه ۶۰ از رزمندگان دوران دفاع مقدس بودهاند، برگزار خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه در هفته هنر انقلاب اسلامی بزرگداشت هنرمند شهید شاخص خراسان جنوبی شهید مسعود تواضع را نیز برگزار خواهیم کرد، گفت: همچنین در این ایام رونمایی از کتاب خاطرات عالم فرزانه و مُبلغ انقلاب در خراسان جنوبی، حجتالاسلام دیانی با عنوان شیخ اسماعیل نیز صورت میگیرد.
رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی ادامه داد: سه اثر دیگر از حوزه هنری خراسان جنوبی در صف انتشار ملی قرار دارد که شامل خاطرات یکی از بانوان ایثارگر استان، برشی از خاطرات سردار شهید رحیمی، خاطرات سرهنگ احمدی به نام غروب ابوغریب است
کریمیان با بیان اینکه ۹ اثر دیگر در حوزه تاریخ شفاهی انقلاب نیز در مرحله پژوهش قرار دارد، گفت: در مجموع در هفته هنر انقلاب اسلامی بیش از ۱۰۰ اثر در شهرستانهای مختلف خراسانجنوبی برگزار میشود.
وی یادآور شد: همچنین در هفته هنر انقلاب اسلامی مراسم یادبود شاعر پیشکسوت و انقلابی مرحوم غلامحسین یوسفی مشهور به ناقوس را که چندی پیش به رحمت الهی رفتند، برگزار خواهیم کرد.
رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی گفت: طی سال ۱۴۰۱ تعداد ۸۶ اثر در حوزه هنری استان تولید شد که از این میزان ۴۶ قطعه مرتبط با سرود و آهنگهای انقلابی، هشت اثر مکتوب و بقیه نیز در حوزههای شعر و ادبیات، موشن گرافی، تئاتر و … بوده است.
کریمیان در مورد آثار سینمایی مرتبط با هنر انقلاب ادامه داد: تجربه نشان داده که بسیاری از این آثار مخاطبان بسیاری دارند و در حال حاضر نیز برنامه ما حمایت از فیلمهایی چون غریب چه در سینما و چه به صورت نمایش سیار است.
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