به گزارش خبرنگار مهر، اسد بابایی صبح یک شنبه در آئین رونمایی از پوستر دو طرح «کودک کتابخوان» و «نوجوان کتابخوان» که باحضور حجت الاسلام و المسلمین سید محمدعلی آل هاشم امام جمعه تبریز برگزار شد، افزود: یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین دوران زندگی آدمی، کودکی است، دورانی که شخصیت پایه‌ریزی و شکل می‌گیرد. خواندن در این دوران باعث می‌شود علاوه بر رشد فرهنگی، کودک به مطالعه به عنوان فعالیت روزانه عادت نماید.

بابایی افزود: طرح «کودک کتابخوان» با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز انجام خواهد گرفت که در این طرح به هرکودکی که در سن شش سالگی برای تزریق واکسن مراجعه می‌نماید یک کارت دعوت برای عضویت رایگان در کتابخانه های عمومی محل سکونت با امضای مسئول کتابخانه اهدا می‌شود.

وی افزود: در طرح «نوجوان کتابخوان» نیز که با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان صورت می‌گیرد کتابداران کتابخانه عمومی به مدرسه همجوار جهت معرفی کتاب، آشنایی دانش آموزان با کتابخانه، برگزاری مسابقات کتابخوانی و قصه گویی اعزام خواهند شد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی ادامه داد: همچنین در مدارس و کلاس‌های مختلف، دانش آموزانی به عنوان کتاب یار انتخاب خواهند شد که در ترویج کتابخوانی همراه کتابدار کتابخانه عمومی باشند.