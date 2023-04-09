ورود سامانه بارشی جدید به کرمانشاه از روز چهارشنبه

فیروز دولتشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل از داده‌های هواشناسی هوای استان کرمانشاه تا روز سه شنبه قسمتی ابری و در بعضی ساعات همراه با وزش باد و افزایش ابر پیش بینی می‌شود.

وی افزود: وزش باد که طی ساعاتی از روز سه شنبه قابل توجه خواهد بود و علاوه بر گردوخاک محلی ممکن است سبب نفوذ غبار به جو استان شده هوا را به ویژه در نواحی غربی غبارآلود کند.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: به دنبال این وضعیت سامانه‌ای ناپایدار از روز چهارشنبه تا ظهر جمعه جو منطقه را تحت تأثیر قرار داده و به تناوب سبب بارش باران همراه با وزش باد، رعدوبرق و احتمالاً رگبار پراکنده تگرگ در استان می‌شود.

دولتشاهی بیان کرد: بارش که در روز چهارشنبه تا ظهر پنجشنبه از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود با آبگرفتگی معابر عمومی و رواناب نیز همراه می‌گردد.

وی ادامه داد: همچنین دمای هوا که طی امروز و فردا افزایش می‌یابد از روز سه شنبه تا پایان هفته بتدریج کاهش خواهد یافت.