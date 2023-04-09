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۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۴:۴۷

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه خبر داد؛

ورود سامانه بارشی جدید به کرمانشاه از روز چهارشنبه

ورود سامانه بارشی جدید به کرمانشاه از روز چهارشنبه

کرمانشاه- مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به شرایط جوی استان از ورود سامانه بارشی جدید به کرمانشاه از روز چهارشنبه هفته جاری خبر داد.

فیروز دولتشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل از داده‌های هواشناسی هوای استان کرمانشاه تا روز سه شنبه قسمتی ابری و در بعضی ساعات همراه با وزش باد و افزایش ابر پیش بینی می‌شود.

وی افزود: وزش باد که طی ساعاتی از روز سه شنبه قابل توجه خواهد بود و علاوه بر گردوخاک محلی ممکن است سبب نفوذ غبار به جو استان شده هوا را به ویژه در نواحی غربی غبارآلود کند.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: به دنبال این وضعیت سامانه‌ای ناپایدار از روز چهارشنبه تا ظهر جمعه جو منطقه را تحت تأثیر قرار داده و به تناوب سبب بارش باران همراه با وزش باد، رعدوبرق و احتمالاً رگبار پراکنده تگرگ در استان می‌شود.

دولتشاهی بیان کرد: بارش که در روز چهارشنبه تا ظهر پنجشنبه از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود با آبگرفتگی معابر عمومی و رواناب نیز همراه می‌گردد.

وی ادامه داد: همچنین دمای هوا که طی امروز و فردا افزایش می‌یابد از روز سه شنبه تا پایان هفته بتدریج کاهش خواهد یافت.

کد مطلب 5750613

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