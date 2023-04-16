اجاره خانه در تهران با حد اقل ۱۰۰ میلیون تومان پول پیش + جدول

به گزارش خبرنگار مهر، برای اجاره یک واحد آپارتمان در تهران باید حداقل ۱۰۰ میلیون و ماهیانه ۱ میلیون پول داشته باشید.
در ادامه قیمتهای اجاره مسکن در پایتخت منتشر میشود:
|محله
|متراژ
|اجاره (قیمتها به تومان میباشد)
|رهن (قیمتها به تومان میباشد)
|پیروزی
|۹۰
|۴ میلیون و ۵۰۰ الی ۱۲ میلیون
|۱۰۰ الی ۵۰۰ میلیون
|مولوی
|۸۰
|۲ میلیون و ۸۰۰ الی ۵ میلیون
|۱۱۰ الی ۵۰۰ میلیون
|سهروردی
|۹۰
|۱۰ الی ۲۲ میلیون
|۱۳۰ الی ۵۰۰ میلیون
|سعادت آباد
|۷۰
|۱۷ الی ۳۰ میلیون
|۲۰۰ الی ۵۰۰ میلیون
|باغ فیض
|۱۰۰
|۱۰ الی ۲۲ میلیون
|۲۰۰ الی ۵۰۰ میلیون
|تهرانپارس غربی
|۸۰
|۳ الی ۱۵ میلیون
|۲۵۰ الی ۵۰۰ میلیون
|ستارخان
|۸۵
|۳ میلیون و ۵۰۰ الی ۱۲ میلیون
|۱۰۰ الی ۵۰۰ میلیون
|مجیدیه
|۷۰
|۵ الی ۱۰ میلیون
|۱۰۰ الی ۵۰۰ میلیون
|جیحون
|۶۵
|۱ الی ۷ میلیون
|۷۰ الی ۵۰۰ میلیون
|افسریه
|۸۳
|۴ میلیون و ۵۰۰ الی ۱۰ میلیون
|۱۵۰ الی ۵۰۰ میلیون
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