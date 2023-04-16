  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۲۷ فروردین ۱۴۰۲، ۹:۴۵

بازار اجاره بها؛

اجاره خانه در تهران با حد اقل ۱۰۰ میلیون تومان پول پیش + جدول

اجاره خانه در تهران با حد اقل ۱۰۰ میلیون تومان پول پیش + جدول

بررسی وضعیت اجاره بها در مناطق تهران نشان می دهد با داشتن۱۰۰ میلیون تومان پول پیش می توان یک خانه ۹۰ متری در تهران رهن کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، برای اجاره یک واحد آپارتمان در تهران باید حداقل ۱۰۰ میلیون و ماهیانه ۱ میلیون پول داشته باشید.

در ادامه قیمت‌های اجاره مسکن در پایتخت منتشر می‌شود:

محله متراژ اجاره (قیمت‌ها به تومان می‌باشد) رهن (قیمت‌ها به تومان می‌باشد)
پیروزی ۹۰ ۴ میلیون و ۵۰۰ الی ۱۲ میلیون ۱۰۰ الی ۵۰۰ میلیون
مولوی ۸۰ ۲ میلیون و ۸۰۰ الی ۵ میلیون ۱۱۰ الی ۵۰۰ میلیون
سهروردی ۹۰ ۱۰ الی ۲۲ میلیون ۱۳۰ الی ۵۰۰ میلیون
سعادت آباد ۷۰ ۱۷ الی ۳۰ میلیون ۲۰۰ الی ۵۰۰ میلیون
باغ فیض ۱۰۰ ۱۰ الی ۲۲ میلیون ۲۰۰ الی ۵۰۰ میلیون
تهرانپارس غربی ۸۰ ۳ الی ۱۵ میلیون ۲۵۰ الی ۵۰۰ میلیون
ستارخان ۸۵ ۳ میلیون و ۵۰۰ الی ۱۲ میلیون ۱۰۰ الی ۵۰۰ میلیون
مجیدیه ۷۰ ۵ الی ۱۰ میلیون ۱۰۰ الی ۵۰۰ میلیون
جیحون ۶۵ ۱ الی ۷ میلیون ۷۰ الی ۵۰۰ میلیون
افسریه ۸۳ ۴ میلیون و ۵۰۰ الی ۱۰ میلیون ۱۵۰ الی ۵۰۰ میلیون

کد خبر 5756093
مونا ربیعیان رمضان پور

برچسب‌ها

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    ۱۰ خبر اول

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها