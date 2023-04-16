اجاره خانه در تهران با حد اقل ۱۰۰ میلیون تومان پول پیش + جدول

به گزارش خبرنگار مهر، برای اجاره یک واحد آپارتمان در تهران باید حداقل ۱۰۰ میلیون و ماهیانه ۱ میلیون پول داشته باشید.

در ادامه قیمت‌های اجاره مسکن در پایتخت منتشر می‌شود: