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۲۸ فروردین ۱۴۰۲، ۱۶:۳۰

صحرایی در نشست هیات رئیسه دانشگاه فرهنگیان؛

توسعه و شتاب رشد در دانشگاه فرهنگیان استمرار خواهد داشت

توسعه و شتاب رشد در دانشگاه فرهنگیان استمرار خواهد داشت

سرپرست وزارت آموزش و پرورش و رئیس دانشگاه فرهنگیان گفت: دانشگاه فرهنگیان، وزارت آموزش و پرورش آینده است و نباید حتی یک ثانیه از وقت ارزشمندتربیت معلم، هدر رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضامراد صحرایی در این نشست که با حضور حجت الاسلام و المسلمین علی تقوی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در سازمان مرکزی؛ معاونان و مدیران استانی سراسر کشور و به صورت ویدئو کنفرانس با محوریت تبادل نظر در خصوص برنامه‌های عملیاتی سال ۱۴۰۲ دانشگاه، برگزار شد، با بیان اینکه در سال جاری، اقدامات جدیدی برای اولین بار در حوزه آموزش رقم خواهد خورد؛ تصریح کرد: تغییر در نمره قبولی، معدل مشروطی، مسائل اساتید و کنکور متفاوت از سال‌های گذشته در حوزه تربیت معلم انجام خواهد شد.

وی در خصوص مسائل دانشجویی، اظهار کرد: در سال جدید مسائل رفاهی دانشجو معلمان مورد تاکید است؛ باید کیفیت تغذیه در پردیس‌ها و مراکز بهبود یابد و خوابگاه‌هایی در شأن معلمان آینده داشته باشیم.

رئیس دانشگاه فرهنگیان با بیان اینکه برنامه‌های متفاوتی در کانون‌ها، انجمن‌ها، نشریات، ازدواج دانشجویی، حجاب و عفاف و طرح ولایت در حوزه معاونت فرهنگی باید عملیاتی و اجرایی شود، تصریح کرد: در سال جدید، باید اقامه الصلاه و برپایی باشکوه نماز جماعت، از برنامه‌های اصلی باشد.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش، از برگزاری آزمون استخدامی در سال جاری خبر داد و افزود: بیش از ۶۰۰ کارمند جدید به دانشگاه اضافه خواهد شد. با تصویب نهایی چارت جدید در سازمان اداری و استخدامی، انقلابی در دانشگاه فرهنگیان ایجاد و پردیس‌ها و مراکز چابک خواهند شد.

رئیس دانشگاه فرهنگیان با بیان اینکه باید کیفیت و خلاقیت حرف اول دانشگاه باشد، تصریح کرد: در سال جدید، سفرهای نظارتی در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

صحرایی ادامه داد: اجازه نخواهیم داد، از شتاب توسعه در دانشگاه فرهنگیان کاسته شود. باید، آزمون کیفیت معلمی مهارت آموزان ماده ۲۸ به بهترین شکل ممکن برگزار شود.

وی ادامه داد: باید مدیران استانی، برنامه‌هایی نوآورانه و خلاقانه برای سال جدید اعلام کنند. دانشگاه فرهنگیان، وزارت آموزش و پرورش آینده است و نباید حتی یک ثانیه از وقت ارزشمندتربیت معلم، هدر رود.

کد مطلب 5757550
علی قدمی

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