ترخیص ۲۴ساعته کالا در بندرعباس انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی دوستی در بازدید از بندر شهید رجایی رسماً حمل یکسره کالا و ترخیص ۲۴ ساعته کالا در این بندر را کلید زد.

دوستی در این خصوص اظهار داشت: بندر شهید رجایی مهمترین کانون واردات و صادرات کالای کشور است که بر همین مبنا نیازمند نگاه ویژه به این بندر مهم هستیم.

وی افزود: یکی از سیاستهای دولت و از جمله دستورات ویژه رئیس جمهور محترم حمل یکسره کالا و سرعت بخشیدن به مراحل ترخیص کالا در بنادر و گمرکات بود و در همین راستا پروژه‌های متنوعی در حوزه بنادر، گمرکات و جایگاه‌های سوخت و افزایش ساعات خدمات دهی و حوزه استاندارد طراحی شد.

استاندار هرمزگان گفت: در حوزه گمرکات برای ترانزیت زمان به شدت کاهش یافت و از ۴۸ ساعت در حال حاضر به کمتر از سه ساعت رسیده است.

وی تصریح کرد: در حوزه استاندارد هم با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته امروز شاهد تغییراتی هستیم و در مرحله اول و برای نخستین بار، بارهای فله یک محموله مشخص به صورت حمل مستقیم ترخیص شد و بعد از این برنامه داریم با صدور قبض انبار تفکیکی برای کانتینرها، این امر به بار کانتینری نیز تعمیم داده شود.

دوستی ادامه داد: این کار تأثیر زیادی به همراه دارد و می‌تواند به کاهش هزینه‌های واردات کالا و افزایش سرعت انتقال کالا به مراکز کشور کمک کند، این حمل یکسره تنها به اقلام غذایی محدود نخواهد شد و در گام بعدی مواد اولیه کارخانه‌های صنعتی در برنامه گنجانده می‌شود و امیدواریم ظرف دو هفته آینده اولین محموله مواد اولیه کارخانه‌های صنعتی هم به همین روش ترخیص شود.

گفتنی است، روز سه شنبه یک محموله چای برای اولین بار از طریق حمل یکسره ترخیص شد و از این به بعد صاحبان کالاها می‌توانند پس از ثبت درخواست نسبت به حمل یکسره و ترخیص ۲۴ ساعته کالای مورد نظر خود اقدام کنند.