به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد شیرانی، درباره محدودیت‌های ترافیکی آخر و هفته و عید فطر گفت: تردد موتورسیکلت‌ها از ساعت ۱۲ ظهر امروز تا ساعت شش صبح روز دوشنبه چهارم اردیبهشت‌ماه از محورهای کرج – چالوس، هراز، فیروزکوه و محور تهران-سمنان-مشهد و بالعکس ممنوع است.

وی با اشاره به محور کرج-چالوس نیز گفت: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج-چالوس کماکان ممنوع است. تردد انواع وسیله نقلیه از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روزهای چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه از مرزن آباد به سمت کرج ممنوع بوده و در صورت اعلام مأمورین پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۶ الی ساعت ۲۴، از کرج میدان امیرکبیر و آزاد راه تهران –شمال به سمت مرزن‌آباد به صورت یک طرفه خواهد بود.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا افزود: تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۲ الی ۲۴ روزهای یکشنبه و دوشنبه سوم و چهارم اردیبهشت از میدان امیرکبیر کرج و ابتدای آزاد راه تهران-شمال به سمت مرزن‌آباد ممنوع بوده و در صورت اعلام مأموران پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۶ تا ۲۴ همان روز از مرزن‌آباد به سمت کرج و تهران به صورت یک طرفه خواهد بود.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا گفت: در صورت افزایش حجم تردد در روز شنبه دوم اردیبهشت‌ماه تردد انواع وسیله نقلیه از ساعت ۱۲ تا ۲۴ با هماهنگی و اعلام مأموران پلیس راه در محل از میدان امیرکبیر کبیر و ابتدای آزاد راه تهران-شمال به سمت مرزن‌آباد ممنوع بوده و از ساعت ۱۶ تا ۲۴ همان روز از مرزن‌آباد به سمت کرج و تهران به صورت یک طرفه خواهد بود.

شیرانی با بیان اینکه تردد همه تریلرها از محور هراز کماکان ممنوع است، گفت: تردد همه کامیون‌ها و کامیونت‌ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روزهای چهارشنبه و پنجشنبه و همچنین از ساعت ۶ تا ۲۴ روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه از محور هراز ممنوع است.

وی یادآور شد: تردد همه وسایل نقلیه از ساعت ۱۴ الی ۲۴ روزهای یکشنبه و دوشنبه از رودهن به سمت آمل ممنوع بوده و از ساعت ۱۶ تا ۲۴ همان روز در صورت اعلام مأموران مستقر در محل از آب اسک به رودهن در محدوده مشاء به صورت یکطرفه است.

شیرانی با اشاره به محور تهران-فیروزکوه-قائمشهر خاطرنشان کرد: تردد انواع تریلرها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ الی ۲۴ روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از مسیر جنوب به شمال محور تهران-فیروزکوه-قائمشهر و بالعکس ممنوع است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا ادامه داد: تردد انواع تریلرها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ الی ۲۴ روزهای یکشنبه و دوشنبه (۳ و ۴ اردیبهشت‌ماه) از مسیر شمال به جنوب محور تهران- فیروزکوه- قائم شهر و بالعکس ممنوع است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا درباره قطعی بودن اجرای یک‌طرفه شدن جاده‌ها گفت: این‌ها تمهیداتی است که از سوی پلیس در نظر گرفته شد اما اجرای محدودیت‌های مذکور منوط به افزایش حجم تردد در محورها خواهد بود و چنانچه وضعیت ترافیک عادی باشد، با هماهنگی اجرای محدودیت‌ها لغو خواهد شد.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا با اعلام شماره ۱۲۰ از رانندگان و مسافران خواست که پیش از شروع سفر حتماً با این شماره تماس بگیرند و با اطلاع از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جاده‌ها و نیز محورهای دارای انسداد و محدودیت ترافیکی، مناسب‌ترین زمان و مسیر را برای انجام سفرهای خود انتخاب کنند.