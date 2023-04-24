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۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۳:۰۴

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه خبر داد؛

آغاز ساخت ۱۲ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن کرمانشاه

آغاز ساخت ۱۲ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن کرمانشاه

کرمانشاه- مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه از آغاز ساخت ۱۲ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن کرمانشاه خبر داد.

مهرداد آهکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز اجرای پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن در استان کرمانشاه، اظهار کرد: اصلی ترین گام در این زمینه تأمین زمین بود که اقدامات بسیار خوب و مؤثری در این زمینه در استان صورت گرفته است.

وی از شناسایی زمین‌های مساعد برای اجرای این طرح در استان خبر داد و افزود: در گام اول تمام زمین‌هایی که قابلیت اجرای این طرح را داشتند، شناسایی شده و با مالکان آنها وارد گفتگو و مذاکره شدیم.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه تصریح کرد: در شهر کرمانشاه این اراضی در قسمت‌های غرب و جنوب شرق شهر قرار دارند، چرا که امکان توسعه شهر از سایر جهات فراهم نیست.

آهکی بیان کرد: برای استفاده از این زمین‌ها برای ساخت مسکن با بیش از یک هزار نفر طی این مدت مذاکره کرده‌ایم، چرا که صاحب برخی از این زمین‌ها فوت کرده و مجبور شدیم با وراث در این زمینه مذاکره کنیم و همین امر موجب شد تصاحب این اراضی جهت ساخت مسکن بسیار زمان بر شود.

وی ادامه داد: در نهایت با اقدامات صورت گرفته ۲ هزار و ۵۰ هکتار زمین در استان برای اجرای پروژه‌ها تأمین شد که از این میزان یک هزار و ۲۸۴ هکتار در شهر کرمانشاه و ۷۵۳ هکتار مربوط به سایر شهرها است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی متولی پروژه نهضت ملی مسکن است، گفت: در این بین با توافق صورت گرفته میان وزارت راه و شهرسازی با بنیاد مسکن، این بنیاد به عنوان کارگزار، کار ساخت مسکن نهضت ملی در روستاها و شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر را برعهده دارد.

آهکی در ادامه از ثبت نام حدود ۲۰۰ هزار نفر در این طرح خبر داد و افزود: از این تعداد ۶۱ هزار و ۵۰۰ نفر واجد شرایط هستند.

وی عنوان کرد: با توجه به تعداد متقاضیان تأیید شده زمین‌های شناسایی شده فعلی برای ساخت مسکن این تعداد متقاضی کفاف می‌دهد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه در ادامه از شروع ساخت ۱۲ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی در استان خبر داد و افزود: مقدمات ساخت حدود ۲۲ هزار واحد در استان فراهم شده که از این تعداد عملیات اجرایی ۱۲ هزار واحد آغاز شده است.

وی افزود: تا ۲ هفته دیگر کار ساخت سه هزار و ۱۰۰ واحد دیگر آغاز شده و ظرف یک ماه آینده نیز عملیات اجرایی ۲ هزار واحد دیگر را آغاز می‌کنیم.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه تصریح کرد: در مجموع کار ساخت ۱۰ هزار واحد مسکن ملی امسال و ظرف یکی دو ماه آینده در استان شروع می‌شود.

آهکی با بیان اینکه ساخت هر پروژه حداقل ۲ سال زمان می‌برد، گفت: با توجه به اینکه شروع پروژه نهضت ملی مسکن در استان با تأخیر صورت گرفت، طی یک سال اخیر تنها توانسته‌ایم کار تأمین زمین و مقدمات اجرای طرح را فراهم کنیم.

کد مطلب 5762110

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