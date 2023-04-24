به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «عدی عبدالهادی» یکی از رهبران ائتلاف الفتح عراق تاکید کرد: ما هرازچندگاهی شاهد سقوط پهپادهای آمریکایی در خاک عراق هستیم. این پهپادها در عراق چه می‌کنند؟

وی افزود: اکثر این پهپادها دارای عملکرد جاسوسی هستند و باید از خود بپرسیم این پهپادها در خاک عراق چه می‌خواهند؟

عبدالهادی بیان کرد: چه کسی به این پهپادها اجازه داده در حریم هوایی عراق پرواز کنند و هدف اصلی آنها چیست؟

وی گفت: پهپادهای آمریکایی در حریم هوایی عراق، باعث ایجاد نگرانی‌های واقعی شده است. باید به این مسأله توجه نموده و واقعیت را به ملت عراق بگویند.

۲ روز قبل یک پهپاد آمریکایی پیشرفته در نزدیکی کرکوک در شرایط کاملاً مبهم سقوط کرد.

عبدالهادی پیش از این نیز هشدار داده بود که آمریکا تمایلی به ریشه کن شدن داعش در این کشور ندارد. سرویس اطلاعات آمریکا بنیان تشکیلات تندرو بین المللی از جمله القاعده و داعش و دیگر گروه‌ها را بنا نهاده و این مسأله برای همگان آشکار شده است.

عبدالهادی بیان کرد: آمریکا نمی‌خواهد داعش به پایان کار خود در عراق برسد و تمایل دارد بخشی از این تشکیلات تروریستی باقی بماند. این کشور از هزاران تن از عناصر تروریست با تابعیت‌های مختلف در اردوگاه الهول سوریه حمایت می‌کند تا در نهایت از آنها به عنوان ابزاری برای تحقق منافع خود در راستای بی ثبات کردن منطقه و عراق استفاده کند.

وی گفت: آمریکا از داعش از طریق ۳ مسیر حمایت می‌کند؛ حمایت مالی از این تشکیلات تروریستی، حمایت اطلاعاتی از آن و فراری دادن عناصر داعش از سوریه به سمت عراق.