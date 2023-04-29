به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی شامگاه شنبه در جریان سفر نیم روزه به شهرستانهای رودسر و املش در دیدار با خانواده شهیدان «علی علیمحمدی» و شهید «تیمور حبیبی بازنشین»، اظهار کرد: خانوادههای شهدا گوهر گرانبهای نظام اسلامی هستند و باید ویژه از آنها تکریم و تجلیل شود.
وی، خانواده شهدا را میراث ماندگار انقلاب اسلامی برشمرد و افزود: بهرهگیری از فضائل و اندیشههای خانواده شهدا منجر به سعادتمندی میشود.
استاندار گیلان با بیان اینکه شهدا طلایه داران معرفت و ایثار هستند، گفت: شهدا آینه تمام نمای مقاومت، ایثار، فداکاری، جهاد و تقواپیشگی هستند و باید مورد توجه قرار گیرند.
عباسی با تاکید بر لزوم تبیین راه، روش و منش شهدا در جامعه، تصریح کرد: جامعه امروز بیش از هر چیز به فرهنگ شهدایی نیازمند است.
وی با بیان اینکه دشمن از فرهنگ شهدا و جهاد الهی میترسد، افزود: تلاش دشمن در این چهل و اندی سال از انقلاب، ضربه زدن بنیانهای اعتقادی و الهی بوده است.
گفتنی است، شهید «علی علیمحمدی» متولد اول تیر ۱۳۴۹ در تیرماه سال ۱۳۶۶ و پس از دلاوریهای فراوان در منطقه عملیاتی ماووت به شهادت رسید و همچنبن شهید «تیمور حبیبی بازنشینی» متولد ۱۰ فروردین ۱۳۳۸ در اسفندماه ۱۳۶۰ در منطقه عملیاتی شوش به شهادت رسید.
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