به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی شامگاه شنبه در جریان سفر نیم روزه به شهرستان‌های رودسر و املش در دیدار با خانواده شهیدان «علی علیمحمدی» و شهید «تیمور حبیبی بازنشین»، اظهار کرد: خانواده‌های شهدا گوهر گران‌بهای نظام اسلامی هستند و باید ویژه از آنها تکریم و تجلیل شود.

وی، خانواده شهدا را میراث ماندگار انقلاب اسلامی برشمرد و افزود: بهره‌گیری از فضائل و اندیشه‌های خانواده شهدا منجر به سعادتمندی می‌شود.

استاندار گیلان با بیان اینکه شهدا طلایه داران معرفت و ایثار هستند، گفت: شهدا آینه تمام نمای مقاومت، ایثار، فداکاری، جهاد و تقواپیشگی هستند و باید مورد توجه قرار گیرند.

عباسی با تاکید بر لزوم تبیین راه، روش و منش شهدا در جامعه، تصریح کرد: جامعه امروز بیش از هر چیز به فرهنگ شهدایی نیازمند است.

وی با بیان اینکه دشمن از فرهنگ شهدا و جهاد الهی می‌ترسد، افزود: تلاش دشمن در این چهل و اندی سال از انقلاب، ضربه زدن بنیان‌های اعتقادی و الهی بوده است.

گفتنی است، شهید «علی علیمحمدی» متولد اول تیر ۱۳۴۹ در تیرماه سال ۱۳۶۶ و پس از دلاوری‌های فراوان در منطقه عملیاتی ماووت به شهادت رسید و همچنبن شهید «تیمور حبیبی بازنشینی» متولد ۱۰ فروردین ۱۳۳۸ در اسفندماه ۱۳۶۰ در منطقه عملیاتی شوش به شهادت رسید.