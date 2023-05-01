به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سازمان ملل در بیانیه‌ای اعلام کرد که «آنتونیو گوترش» دبیرکل این سازمان تصمیم گرفته فوراً یک مسئول به عنوان هماهنگ کننده امور انسانی به سودان اعزام کند.

در این بیانیه آمده است: اوضاع بحرانی در سودان در حال وخامت بوده و حجم تلفات و خسارات در این کشور بی‌سابقه است.

سازمان ملل نسبت به تأثیرگذاری طولانی مدت این بحران بر اوضاع سودان و منطقه ابراز نگرانی کرد.

در این بیانیه تاکید شده است: ما از تمام طرف‌ها در سودان می‌خواهیم یک مسیر امن برای عبور شهروندان از مناطق درگیر ایجاد کرده و از غیرنظامیان و زیرساخت‌های سودان حمایت به عمل آورند.

«علی الصادق علی» وزیر امور خارجه سودان روز یکشنبه در سخنانی اعلام کرد: ارتش سودان در حال بازپس‌گیری کنترل مناطقی است که نمایندگی‌های دیپلماتیک خارجی در آن مستقر هستند.

وزیر امور خارجه سودان در این باره به اسپوتنیک گفت: بسیاری از این مناطق در کانون درگیری‌های مسلحانه قرار داشته و مورد حمله و غارت قرار گرفتند.

در خبری مرتبط اسپوتنیک خبر داد: نیروهای پشتیبانی سریع سودان از تمدید آتش بس بشردوستانه به مدت ۷۲ ساعت در این کشور خبر دادند.

این در حالیست که بر اساس گزارش الجزیره، نبرد مجدد با سلاح‌های سبک و سنگین بین ارتش و نیروهای پشتیبانی سریع در مجاورت کاخ ریاست جمهوری و مرکز خرطوم در جریان بوده است.

فرودگاه بین المللی خارطوم نیز خبر داد: بسته شدن حریم هوایی سودان به روی ترافیک هوایی تا ۱۳ ماه می (۲۳ اردیبهشت ماه) تمدید شد.

کمیسیون حقوق بشر سودان نیز روز یکشنبه اعلام کرد: نظام بهداشتی سودان در حال فروپاشی است و آمار قربانیان درگیری‌ها قابل شمارش نیست.

این نهاد سودانی در این خصوص ادامه داد: وضعیت سودان در آستانه یک فاجعه انسانی است. سازمان‌های بین المللی و منطقه‌ای برای اطمینان از آتش بس بلندمدت باید مداخله نموده و طرفین درگیری را متقاعد به توقف جنگ کنند.